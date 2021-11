Smart Air Quality Monitor: da Amazon il rilevatore smart per la qualità dell’aria

Amazon, il colosso di Seattle ormai da tempo non può un mero e-commerce, ha tra le sue attività la commercializzazione di prodotti proprietari rientranti in un proprio ecosistema, in quanto gestibili via assistente vocale Alexa: tra di essi vi sono dongle TV, smart TV, speaker e smart display, proiettori e fitness band. A questi, di recente si è aggiunto anche un robot da compagnia, Astro, denotando un sempre maggior estro quanto a proposte hardware che, ora, comprendono anche un sistema di monitoraggio per la salubrità dell’aria domestica.

Il dispositivo in questione, noto come Smart Air Quality Monitor, ha dimensioni compatte (6.5 × 6.5 × 4.5 centimetri) e una forma cubica ma con angoli ingentiliti e arrotondati per lo chassis in termoplastica riciclata, con base in gomma nitrilica per un appoggio privo di scivolamenti.

Nel complesso potrebbe essere facile da spostare anche se, sprovvisto di batteria, va sempre collegato a una presa elettrica, per trarre l’energia (appena 5 watt di consumo) dall’alimentatore USB di cui è dotato. Pur piccolo, lo Smart Air Quality Monitor annovera sensori in grado di registrare i valori di particelle quali Composti Organici Volatili, Particolato, Monossido di Carbonio, e quelli di temperatura e umidità. Frontalmente, dietro la griglia che nasconde il bocchettone dell’aria, vi è un LED multicolore, che può esprimere un indice comune di valutazione delle varie metriche.

Collegato in Wi-Fi monobanda a speaker Echo, provvisti di Alexa e di microfono-altoparlante, può comunicare più compiutamente i valori delle varie metriche di cui sopra, rilevate a cadenza oraria, giornaliera, settimanale, o visualizzarli, nel caso il collegamento sia con un Echo Show. Collegato via Bluetooth 4.2 LE allo smartphone può esprimere attraverso l’app Alexa le medesime informazioni: in tutti questi casi, dirama un avviso quando la qualità dell’aria scende sotto un dato livello.

In tal modo, gli utenti avranno i dati a disposizione per intraprendere un’azione correttiva che migliori la qualità dell’aria della casa o dell’ambiente in cui si trovano, che sia il semplice aprire per un po’ la finestra, o l’avviare un sistema di ventilazione. Attualmente è possibile pre-ordinare ovviamente su Amazon il nuovo Smart Air Quality Monitor, al prezzo di 79.99 euro, con spedizioni schedulate per il prossimo 8 Dicembre.