Sennheiser Momentum True Wireless 3: ufficiali con ANC migliorato e design adeguato

Dopo aver lanciato i suoi auricolari per sportivi, il brand tedesco Sennheiser ha dato un degno erede agli auricolari premium Momentum 2 del 2020, mettendo in campo i nuovi earpods senza fili Momentum True Wireless 3, cadenzati nelle colorazioni bianco, nero, e grafite, con pre-ordini appena partiti (per la cifra di 249.90 euro) e consegne dal 10 Maggio.

Gli auricolari Momentum True Wireless 3 sono del 16% più compatti dei predecessori, anche se stilisticamente ricordano i modelli CX e CX Plus: in più, beneficiano dell’impermeabilità IPX4 e di una certa leggerezza (11.6 grammi per unità). La custodia (66.4 grammi) conserva la forma precedente, ma è rivestita da un tessuto, e sposta davanti la porta Type-C per la ricarica cablata (cui si aggiunge anche quella wireless). Passando alla sostanza, nei nuovi auricolari sono presenti i famosi driver dinamici TrueResponse da 7 mm realizzati in Germania, capaci di assicurare alti chiari, medi naturali e bassi profondi.

Mediante un test dell’udito, è possibile personalizzare le frequenze udibili, media, basse ed alte. Utilizzabili anche uno per volta, con un sistema che li mette in stand-by quando tolti dalle orecchie, gli auricolari Momentum True Wireless 3 hanno tre microfoni per parte (sei in totale), di cui due beamforming sul davanti e uno che punta nella cavità auricolare.

Il loro scopo è quello di assicurare chiamate nitide, ma anche di partecipare alla cancellazione attiva, ANC, del rumore, che si svolge adattivamente, nel senso che il sistema degli auricolari monitora di continuo l’ambiente e adatta l’ANC al rumore percepito. (in ogni caso, via app è possibile sia attivare la modalità trasparenza che personalizzare la cancellazione dei rumori). Negli auricolari Momentum True Wireless 3 i controlli avvengono mediante i tocchi sulle pareti esterne, mentre la connessione con la sorgente (niente multi-point, purtroppo) è affidata alla connettività Bluetooth 5.2, implementata col supporto ai codec SBC, AAC e, in quota Qualcomm. aptX e aptX Adaptive.

Sul piano dell’autonomia, gli auricolari Momentum True Wireless 3 (77 mAh di batteria ciascuno) arrivano (dopo la carica completa in 1.5 ore) a 7 ore di operatività, con la custodia (850 mAh), che permette di giungere a un totale di 28 ore: grazie alla ricarica rapida, poi, in 10 minuti recuperano un’ora extra d’uso.