Sennheiser CX True Wireless: ufficiali gli auricolari smart, low cost e con maxi autonomia

Sennheiser, noto brand teutonico apprezzato per i suoi dispositivi premium, ha annunciato un nuovo paio di auricolari smart, i CX True Wireless che, eredi dei precedenti CX 400BT, si configurano quale dispositivo più accessibile (129 euro, dall’8 Luglio) per l’ascolto individuale.

Esteticamente, i nuovi auricolari CX True Wireless di Sennheiser, cadenzati nelle colorazioni opache nero o bianco, moderatamente impermeabili (IPX4, contro gli schizzi d’acqua), hanno una forma squadrata in modo da restare ancorati anche senza alette, con una leggera angolatura che assicura una buona calzata, e gommini in 4 diversi misure per adattarsi alle orecchie di tutti, assicurando anche un buon isolamento passivo dai rumori.

Le pareti esterne supportano i comandi touch che, a seconda del numero dei tocchi, e della durata della pressione, permettono di avviare o stoppare la musica, saltare le tracce, regolare il volume, rispondere alle chiamate, chiamare in causa gli assistenti virtuali Assistant e Siri: in seguito a un aggiornamento del firmware, sarà anche possibile personalizzare le rispondenze ai comandi touch.

L’audio in ascolto è affidato al trasduttore proprietario TrueResponse che promette bassi potenti, senza annacquare gli alti, nitidi, o alterare i medi, naturali. In più, è possibile personalizzare la firma audio tramite l’equalizzatore (un po’ limitato come numero di fader e bande: solo 3) presente nella Smart Control app, che permette anche di controllarne l’energia residua, di settare i tempi per lo spegnimento automatico, o di impostare la funzionalità sidetone (che consente di stabilire quanta della propria voce percepire in auricolare). In più, opera il Bluetooth 5.2 con supporto ai codec AAC, SBC e aptX, in grado di far funzionare ciascun’unità in modo indipendente, una per volta, passando l’audio dall’una all’altra senza soluzione di continuità. Sul versante delle chiamate, sono a regime (in ogni ugello) ben due microfoni, che dovrebbero assicurare all’interlocutore di sentire la nostra voce anche negli ambienti più rumorosi.

Chiude l’analisi delle nuove cuffie Sennheiser CX True Wireless il fattore autonomia: ciascuna unità, a carica completa, assicura 9 ore di riproduzione. Grazie alla custodia con LED anteriore, a carica via microUSB Type-C (dal cavo Type-C / Type-A annesso), si ottengono altre due ricariche, ovvero 18 ore extra di ascolto, per un totale di 27 ore.