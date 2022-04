Arrivano gli auricolari per atleti Sennheiser Sport True Wireless

Il mercato dell’audio non fa certo difetto di auricolari true wireless ma, con l’arrivo della bella stagione e la riduzione delle retrizioni da pandemia, negli ultimi tempi hanno fatto il loro esordio nuovi modelli di earpods che fanno a meno dei cavi, con il brand tedesco Sennheiser che, preso da un particolare fervore, dopo un modello di inizio Marzo, ha appena alzato il sipario anche sui successivi .

I nuovi auricolari (6.9 grammi), già in vendita nel BSennheiser Sport True Wirelessel Paese al prezzo di 129 euro, supportano all’esterno il tocco, per gestire la musica, le chiamate (ottimizzate nella intellegibilità del parlante grazie alla presenza di 4 microfoni con 100Hz-10 kHz di risposta in frequenza) e il ricorso agli assistenti vocali. Internamente, le due unità ospitano driver da 7 mm, accreditati di basse distorsioni nei volumi alti (THD inferiore a 0,08 %) e di una resa piena dei bassi.

Gli utenti, mediante la companion app, possono intervenire sull’equalizzazione: ad esempio, grazie alla funzione Adaptable Acoustic, usando gommini (in 3 misure) a design chiuso Close Ear, è possibile attivare il profilo Focus EQ, magari per concentrarsi mentre si è un palestra (con un uso sportivo consentito dall’impermeabilità IP54 e da 4 differenti gancetti per evitarne la caduta). Viceversa, usando i gommini a design aperto Open Ear, è possibile attivare il profilo Aware EQ, che frena i runori del corpo (i passi, il battito del cuore) lasciando passare alcuni suoni per una consapevolezza di quel che accade intorno (le comunicazioni in stazione, il clacson delle auto o, nella natura, il frinire dei grilli).

Ancora facendo affidamento alla companion app Sennheiser Smart Control, gli utenti degli auricolari Sport True Wireless potranno procedere a un’ulteriore personalizzazione del suono, costituendo addirittura dei preset cuciti su misura, mediante la funzione “Sound Check“. La connessione con la sorgente è l’ulteriore tassello della qualità sonora dei nuovi earpods teutonici, stante il supporto al Bluetooth 5.2 LE, con codec AAC, aptX, SBC, e profili AVRCP, A2DP, HFP.

Dulcis in fundo, l’autonomia. Gli auricolari appena annunciati da Sennheiser assicurano 9 ore di autonomia dopo la ricarica, svolta completamente in 1.5 ore, nella custodia (41,6 grammi), che – da par suo – mette a disposizione altre 18 ore, per un totale di 27 ore d’uso.