Samsung: ufficiali gli smart display M della nuova generazione 2023

In una delle giornate più ricche di hardware degli ultimi tempi, anche il famoso brand sudcoreano Samsung ha detto la sua svelando i nuovi monitor smart M70C e l’M50C che affiancano il modello originale M80C, per l’occasione ripresentato in un’edizione 2023 con una diagonale (27” vs originali 32”, sempre in 3840×2160 UHD a 16:9) differente onde ampliare le possibilità di scelta di un listino di categoria ben differenziato quanto a specifiche e, di conseguenza, prezzi.

Il modello M80C (400 nits di luminosità massima, 3.000:1 di contrasto, color gamut sRGB al 99%, 1,07 miliardi di colori, angolo visuale da 178° in orizzontale e verticale, modalità EyeSaver Mode e Flicker Free, connettività WiFi 5, Bluetooth 4.2, supporto regolabile in altezza e inclinazione, colori Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue, Spring Green) ha una fotocamera SlimFit 3 Full HD integrata, ma amovibile che evita il ricorso ad attrezzature esterne.

Nei modelli M70C (300 nits di picco, 27″ o 32″, risoluzione 3840×2160 UHD, connettività con 1 micro HDMI, 2 USB-C, WiFi 5, Bluetooth 4.2, speaker 2,2CH con 2x 5W con tweeter, color White) ed M50C (non oltre i 250 nits, sempre 60 Hz, stesse diagonali e risoluzione, anche qui 4 ms come tempo di risposta al pari di tutta la serie, sempre col beneficio della funzione adaptive picture) la fotocamera manca ma la si può aggiungere a parte.

La summenzionata fotocamera SlimFit 3 supporta varie piattaforme di meeting online, come Google Meet, e ha la funzione Auto Framing 4 che, usando l’app integrata (e non quando si è collegati al PC), permette di centrare perfettamente il soggetto anche quando si muove, tenendolo al centro dell’inquadratura, beneficiando quindi delle famose funzionalità di inquadratura automatica del soggetto oratore.

I modelli di smart monitor M80C e M70C, potendo ridurre l’esigenza di passare da un’app all’altra, possono eseguire a schermo intero sia l’app Browser che Microsoft 365. In quanto provvisto di microfoni, i modelli M8 e M7 hanno la possibilità del controllo vocale via assistente vocale (es. Samsung Bixby o Amazon Alexa). Grazie all’Apple AirPlay è possibile il mirroring dei contenuti dai Mac, dai tablet iPad e dagli smartphone iPhone.

Tutti i modelli affiancano alla gestione via telecomando quella più comoda mediante mouse e tastiera: al mari di una moderna smart TV questi monitor integrano Prime Video, YouTube e Netflix, ma anche il Samsung Gaming Hub per giocare con i principali servizi di cloud gaming.