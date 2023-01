Al CES 2023 Samsung porta nuovi monitor nelle linee Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor

Ascolta questo articolo

In vista del CES 2023, Samsung ha annunciato nuovi arrivi nelle serie di monitor per PC Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor, tutti accomunati da una qualità dell’immagine definita “senza pari“, con funzionalità adatte a chi intende giocare, lavorare e intrattenersi,

L’Odyssey Neo G9 (modello numero G95NC) è un monitor curvo (1000R) da 57 pollici, con risoluzione a 7.680 × 2.160, quindi in 8K, e un rapporto d’aspetto a 32:9 (come due UHD affiancati). Il pannello impiega la tecnologia quantum Mini LED e, come da certificazione VESA Display HDR 1000, promette immagini ricche di dettagli tanto nelle scene luminose quanto nelle zone d’ombra. Provvisto di un refresh rate da 240 Hz, questo monitor, essendo del tipo opaco (Matte Display), fronteggia i riflessi della luce artificiale ad esempio negli ambienti chiusi.

Rispetto agli altri modelli, questo monitor introduce per primo il Display Port 2.1 che porta innanzitutto il vantaggio di una velocità doppia rispetto al DisplayPort 1.4 e, in più, sempre in tema di trasferimento dati, supporta la tecnica di compressione loseless DSC. Lato software, Odyssey Neo G9 diventa un po’ una smart tv supportando le app di streaming intrattenitivo del calibro di Prime Video e Netflix tipiche delle smart TV di Samsung e il Game Hub in appoggio ai servizi di cloud gaming (es. NVIDIA GeForce Now).

L’Odyssey OLED G9 è un display curvo (1800R) QHD che, illuminando ogni pixel separatamente grazie alla tecnologia dei punti quantici, permette di ottenere un vero nero, un vero colore RGB e un contrasto pari a 1.000.000:1. In ottica gaming c’è il refresh rate da 240 Hz e un tempo di risposta di 0,1 ms. Immancabile, c’è il supporto al cloud gaming via Game Hub e alle app di intrattenimento dello streaming via Smart Hub.

Per chi cercasse polliciaggi più piccoli, si parte da un altro display opaco, il ViewFinity S9 (S90PC). Questo monitor da 27” va incontro alle esigenze dei creativi professionisti con una risoluzione 5K, ovvero a 5.120 x 2.880 pixel. L’attenzione ai colori è destata dalla copertura al 99% del color gamut DCI-P3 ma anche dall’estrema precisione cromatica (Delta E ≦2). In quanto provvisto di un motore integrato per la calibrazione del colore, consente all’utente di calibrare la gamma, il bilanciamento del bianco, e quello del colore RGB.

La connessione dei dispositivi al monitor, tra cui le fotocamere, avviene tramite la presenza di interfacce come la Thunderbolt 4 e le USB type-C. In ottica videoconferenze, invece, subentrano la fotocamera SlimFit 4K e, dallo Samsung Smart Hub, app ad hoc come Google Meet.

Il già noto Smart Monitor M8, prima da 32 pollici, ora arriverà anche in 27” (M80C), sempre in risoluzione 4K, e sarà personalizzato nelle colorazioni Daylight Blue, Warm White, Sunset Pink, Spring Green. Anche in questo caso è presente una fotocamera SlimFit con Google Meet, la cui risoluzione è in 2K. Lo Smart Monitor M8 da 27” può essere montato a parete mediante l’attacco VESA, ma gode di un supporto regolabile in altezza, inclinazione, ruotabile di 90° (per scorrere lunghi documenti).

A proposito di software il nuovo Smart Monitor integra il Samsung Game Hub e tramite Smart Hub offre anche vari servizi over-the-top, come YouTube, Netflix, Prime Video: è stato introdotto poi il supporto al mouse in molte delle sue app, come SmartThings, per fare a meno del telecomando. Lato interazione, quando uno smartphone associato in Bluetooth LE entra nel suo raggio d’azione, il monitor ne visualizza la pianificazione, le foto personalizzate e altro mentre, col Samsung Knox Vault, custodisce i dati dell’utente in modo crittografato e isolato dal sistema operativo del dispositivo collegato.

Al momento, si tratta di anticipazioni, con Samsung che non ha pertanto fornito i dettagli su prezzi e mercati di questi monitor, presumibilmente riservando tali “scoop” per il corso effettivo della fiera di Las Vegas.