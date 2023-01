Samsung annuncia il monitor da gaming premium Odissey Neo G7 (G70NC) in 4K e con mini LED

Ascolta questo articolo

Da tempo Samsung ha sul campo la gamma di display da gaming Odissey Neo, comprensiva anche del modello G9 da 57 pollici apprezzato al CES 2023 e di quello da 31,5 pollici. Ora, in posizione intermedia tra le due diagonali menzionate, arriva il modello Odyssey Neo G7 (G70NC) da 43 pollici, presentato (a un prezzo ancora ignoto e con disponibilità entro il primo trimestre 2023) dal colosso di Seoul come il suo primo schermo piatto in 4K con mini LED.

Il design dell’Odyssey Neo G7 (G70NC) non cambia rispetto al resto della serie: la paratia posteriore ha il logo al centro ed è redatta in bianco, contro il nero della parte frontale, scelto per assorbire la luce. Sempre con l’ottica di non generare riflessi, e anzi per attenuarli, tale monitor, in 16:9, è di tipo opaco (Matte). Agli amanti delle immagini iper realistiche, viene offerta una risoluzione 4K a 3840×2160 pixel, con 400 nits di luminosità, e le certificazioni VESA Display HDR600 e HDR10+.

La tecnologia a mini LED proprietaria di Samsung (Quantum Matrix) assicura da una parte neri più ricchi e, dall’altra, maggiori dettagli e una più ampia espressione cromatica anche negli ambienti di gioco con più ombre. Gli angoli di visuale sono 178°, in orizzontale e verticale.

Lato software, tramite la funzione Flex Move Screen è possibile variare la diagonale dello schermo tra i 43 e i 20 pollici, ma anche regolare la posizione della schermata di input (utile per non aver lo schermo perfettamente centrato quando si riduce il polliciaggio). Grazie invece alla funzione Game Bar è possibile cambiare il rapporto dello schermo, intervenire su VRR (variable refresh rate) e HDR, sul tempo di risposta, e modificare il valore dei FPS (frame per secondo), oltre che innestare la modalità Game Picture.

In favore dei gamers propriamente detti, intervengono altri parametri, tra cui 1 ms come tempo di risposta MPRT, 144Hz come tempo di risposta, e il supporto all’AMD FreeSync Premium Pro per scongiurare tearing, stuttering e input lag. Alla medesima categoria di utenza, il software mette a disposizione il Samsung Gaming Hub, per accedere ai giochi delle piattaforme Xbox e NVIDIA GeForce Now (cui si può giocare collegando via Bluetooth 5.2 un controller). In senso più lato, ma sempre come intrattenimento, l’ambiente Samsung Smart Hub offre l’accesso via Wi-Fi 5 (o Ethernet LAN) a diversi streaming service, come YouTube, Netflix, Prime Video, trasformando l’Odyssey Neo G7 (G70NC) in una smart TV.

Lato audio, sono presenti due speaker da 20W. Sul piano delle porte, sono implementate due USB 3.0, una DisplayPort (1.4) e due HDMI (2.1): il supporto è regolabile in inclinazione, ed è possibile montare il monitor Odissey Neo G7 (G70NC) anche a parete, grazie all’attacco VESA (200×200).