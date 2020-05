Ryzen 4000. Da AMD pronti per una nuova sfida contro Intel

Secondo molte indiscrezioni, i nuovi processori AMD dovrebbero uscire entro i primi di ottobre. Questo potrebbe influenzare positivamente il mercato con una concorrenza sempre maggiore contro Intel che ha sfornato la nuova serie 10000.

Il nuovo nome in codice sarà Renoir. Questi processori, molto probabilmente, verranno realizzati utilizzando la tecnologia 7 nanometri, che permetterebbe un ulteriore passo avanti per AMD. Questa tecnologia dovrebbe permettere un minor dispendio energetico ma soprattutto una maggiore capacità computazionale dei processori.

I nuovi processori potrebbero presentare una nuova architettura Zen 3 e molto probabilmente saranno prive di scheda grafica integrata. I nuovi 4000 saranno disponibili anche per i nuovi notebook con un incremento di prezzi.

Tra questi troviamo i nuovi RedmiBook dell’azienda cinese Xiaomi, i nuovi ThinkPad dell’azienda Lenovo e in nuovi EliteBook dell’azienda Hp.

Tra le schede madri che dovrebbero supportare vi sono le B450 e le X470, schede madri che presentavano ottime caratteristiche già con i vecchi processori di AMD.

Questo ma non solo. AMD ha fatto uscire anche i nuovi Ryzen 3100x e 3300x, dei veri e propri processori best buy, con un rapporto qualità/prezzo veramente eccezionale. I nuovi Ryzen 3100x e 3300x sono dei “piccoli mostri” e, oltretutto, mostrano delle buone qualità soprattutto per il mercato di fascia bassa del gaming.

In questi processori, AMD ha preferito spingere maggiormente sulla frequenza tralasciando quella che era stata la politica adottata sino ad ora. Il Ryzen 3 3100 presenta una frequenza base di 3,6 che può essere spinta in overclock fino a 3,9 con un TDP di 65 W. Il prezzo è di circa 110 euro, mentre il nuovo Ryzen 3300 presenta una frequenza base di 3,9 con un overclock che può arrivare fino a 4,3. Entrambi sono 4 core 8 threads e presentano lo stesso TDP. AMD sta puntando veramente in alto e cercherà in ogni modo di spodestare dal trono Intel.