HP: i nuovi notebook professionali EliteBook e la workstation mobile ZBook Firefly

Hewlett Packard, colosso statunitense dell’informatica con sede a Palo Alto, in California, ha tamponato le recenti iniziative di Redmi e Lenovo con un nutrito assortimento di annunci hardware, sostanziati in nuovi laptop EliteBook e nella workstation portable più leggera al mondo, la ZBook Firefly.

La serie di laptop HP EliteBook x360 1000 G7 si confà di due modelli, sostanzialmente identici a parte la differente diagonale del display, FullHD o 4K, con l’EliteBook x360 1030 G7 che arriva a 13.3 pollici ed il HP EliteBook x360 1040 G7 che si spinge a 14”: ad animarli, coadiuvati da un massimo di 32 GB di RAM DDR4 e con uno spazio d’archiviazione SSD previsto anche con capienze da 2 TB, i processori Intel di 10a generazione vPro preferibili anche nelle opzioni a sei core. Equipaggiati con audio Bang & Olufsen, corredati da porte HDMI ed USB 3.1 tanto Type-A quanto Type-C, i modelli in questione proteggono l’accesso ed i dati con uno scanner per le impronte digitali, e possono contare sulle ultime connettività senza fili, in veste di Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ax/6: onde essere operativo anche in mobilità, l’utente potrà contare anche sul modulo cellular, per il 4 o 5G.

Anche la HP EliteBook G7 serie 800, parimenti, si traduce in due macro-modelli. L’EliteBook 805 G7, declinato in 3 differenti diagonali (EliteBook 835 da 13.3”, 845 da 14”, e 855 G7 da 15”) di FullHD anti-riflesso opzionalmente sensibile al tocco, punta sui processori AMD Ryzen Pro 4000 muniti di GPU integrata Radeon Vega: il motore elaborativo in oggetto fa affidamento sempre su un potenziale di 32 GB di RAM, su archiviazione a stato solido con interfacce PCIe, mentre le connettività supportate, tra le più recenti, non si fanno mancare l’opzione per il 5G.

EliteBook 800 G7, nelle stesse diagonali (EliteBook 830 da 13.3”, anche in variante x360, 840 da 14”, e 850 G7 da 15”), specularmente, guardano al mondo Intel, adottando processori Intel di 10a generazione, vPro, di cui, a parte il modello più grande, che si concede il lusso di una GPU dedicata (la GeForce MX250 allestita da Nvidia con 2 GB riservati), viene generalmente sfruttata la grafica integrata Intel UHD. In questo caso, il range massimo di SSD (M.2 PCIe NVMe) non va oltre la capienza di 1 TB, mentre l’opzione cellular ripiega sul 4G/LTE.

La workstation mobile ZBook Firefly 14 e 15 propone display LCD IPS da 14 o 15.6 pollici, FullHD o 4K, sormontati da webcam HD da 720p con infrarossi per Windows Hello: entro lo chassis leggero (1.41 kg per il 14”, 1.75 per il 15′) ma resistente (MIL-STD 810G) trovano spazio processori Intel di 10a generazione, tra i5 ed i7, con grafica integrata (Intel UHD) o dedicata (Nvidia Quadro P920). Lo storage SSD M.2 PCIe NVMe, in ambedue i modelli, può spingersi sino a 2 TB, mentre la RAM DDR4 varia: lo ZBook da 15 pollici può espandersi sino a 64 GB, mentre l’aggiornamento del più piccolo dipende dalla presenza (32 GB) o meno (64 GB) della grafica dedicata.

La connettività è di serie, con l’opzione per l’NFC ed il 4G/LTE che va ad impreziosire una base fondata sul Bluetooth 5.0 e sul Wi-Fi ax/6: la batteria, pur arrivando a a 56 Wh nel 14”, ed a poco meno, 53 Wh, nel 15”, assicura sempre un massimo di 17 ore di operatività, confortata anche dallo switch dinamico della potenza, tra processore e scheda grafica, a seconda della complessità delle mansioni.