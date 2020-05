ThinkPad E14 e ThinkPad E15: da Lenovo presto con processori AMD Ryzen 4000

Continua la convergenza della cinese Lenovo verso il chipmaker AMD, col brand di Pechino che, dopo aver messo in campo in tal senso gli economici gaming laptop Legion 5 e 5i, nel mentre si appresta a far esordire commercialmente a Giugno alcuni modelli dei già annunciati notebook professionali ThinkPad T (T14 da 949.00 euro, T14s da 1.199.00 euro), X (X13 da 999.00 euro) e L (L14 ed L15 da 849.00 euro), ha calendarizzato per lo stesso mese (partendo da 679 euro) anche gli inediti ThinkPad E14 e ThinkPad E15.

I nuovi ThinkPad E14 e ThinkPad E15, questa volta, beneficiano anche di un leggero restyling, visto che l’ottimizzazione delle cornici consente ai relativi monitor di ottenere un rapporto schermo/scocca dell’85%: ovviamente, il tutto senza far venire meno la proverbiale robustezza dello chassis, messo alla prova da 12 test Mil-Spec.

Per la prima volta nella serie E, la sicurezza può contare anche, mimetizzato nel pulsante d’accensione, su uno scanner per le impronte digitali, che sblocca il notebook al suo avvio: sempre in ottica security, è possibile optare, nei ThinkPad E14 ed E15, per un’opzionale webcam con infrarossi affinata dal software Glance di Mirametrix che, oltre a supportare alcune feature in contesti multi-display (es. Smart Pointer e Snap Window), attraverso il tracking oculare, blocca il terminale non appena il suo utente, per una qualsiasi ragione, si allontana dallo stesso.

Sul versante della produttività, attestata un’ampia autonomia, i Lenovo ThinkPad E14 ed E15 mettono in campo speaker firmati Harman Kardon con il supporto al Dolby Audio, ed una coppia di microfoni ad ampia ricezione, utili per le videoconferenze: sulla tastiera, inoltre, non mancano scorciatoie per alcuni utili software Microsoft, ad hoc concepiti, come Skype Business o Microsoft Teams.

Al di sotto della scocca, assieme a un modulo opzionale per il Wi-Fi 6, sia il ThinkPad E14 che l’E15 beneficiano, fondati sull’architettura Zen 2, dei processori AMD Ryzen serie 4000 a 7 nanometri, sino al verticistico Ryzen 7 4700U a 8 core, naturalmente muniti di scheda grafica Radeon, con la nuova architettura Vega.