Legion/IdeaPad: ecco la nuova offerta in tema di gaming notebook e desktop di Lenovo

Anche Lenovo, come già HP, ha colto la palla al balzo di quest’avvio di fine settimana per aggiornare il proprio listino di prodotti dedicati all’elaborazione informatica, mediante la presentazione di nuovi portatili e desktop tower per gamers esigenti, appunto rientranti nella pregiata famiglia dei terminali Legion.

La nuova offerta gamica Lenovo Legion principia con un aggiornamento, quello del laptop Lenovo Legion Y740Si (a Maggio, da 1.199.99 dollari) che, caratterizzato da un display IPS UHD da 15 pollici, è motorizzato dai processori Intel Core di 10a generazione, appartenenti alla serie alto-performante H con, in più, la possibilità di ottenere un boost ulteriore sulle prestazioni grafiche dalla GPU esterna (Radeon RX 5700 XT o RTX 2060) allocabile nell’apposita Lenovo Legion BoostStation (249.99 dollari).

In tema di novità, il vertice della proposta Lenovo Legion si concretizza nel Legion 7i (a Maggio, da 1599.99 dollari), un laptop provvisto di un luminoso (400 nits) display FullHD da 15 pollici, ben fedele nei colori (100% sulla scala Adobe sRGB), disponibile anche con 240 Hz di refresh rate, retto da schede grafiche Nvidia che toccano il culmine con la GeForce RTX 2080 SUPER provvista di design Max-Q. Sotto il “tettuccio” della tastiera con meccanismo proprietario TrueStrike e retroilluminazione RGB a LED, con l’energia debitamente ridonata alla batteria dal sistema Rapid Charge Pro, albergano processori Intel sempre di 10a generazione, anche i9, con 1 TB di storage SSD (interfaccia PCIe) e financo 32 GB di RAM DDR4.

Destinato a deliziare gli appassionati di gaming, nella fascia media, è anche il notebook Lenovo Legion 5Pi, il cui display FullHD da 15 pollici può raggiungere il refresh rate di 240 Hz, mentre – lato audio – si ravvisano speaker Harman Kardon con supporto al Dolby Atmos. Scongiurati i tocchi “fantasma” mediante l’antighosting applicato alla consueta tastiera TrueStrike, l’interno mette ai timoni di comando sino ai processori Intel Core i7 di 10a generazione, abbinati alla scheda grafica RTX 2060 di Nvidia.

La medesima GPU tocca in dote anche ai più economici laptop Lenovo Legion 5i (Maggio, da 829.99 dollari per i 15”, 1.129.99 per il 17”) e Legion 5, con display da 15 o 17 pollici, reperibili anche con l’opzione per i refresh rate a 144 o 240 Hz. A livello logico, di base sono previsti processori Intel di 10a generazione, sebbene nel caso del Legion 5 con 15” figuri anche l’opzione (849.99 dollari) per gli altrettanto recentissimi Ryzen Mobile 4800U di AMD.

I processori Intel di ultima generazione non disdegnano nemmeno il più basico portatile Lenovo IdeaPad Gaming 3i (Maggio, 729.99 dollari), provvisto di un pannello IPS FullHD da 15 pollici, capace di un refresh rate da 120 Hz, supportato dalla scheda grafica GeForce GTX 1650 Ti, Sul versante dei desktop, invece, il Lenovo Tower Legion 5i (Maggio, 799.99 dollari) chiama in campo le GPU RTX 2080 di Nvidia ed i processori Intel di 10a generazione, tenendone a bada i bollenti spiriti mediante l’apprezzata tecnologia proprietaria dissipazione del calore nota come Lenovo Legion Coldfront 2.0. Una scheda grafica leggermente meno prestante, la RTX 2060, invece, sposa felicemente gli attuali chip Intel nell’ultimo desktop dell’infornata Lenovo, l’IdeaCentre Gaming 5i.