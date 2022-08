RPT-02 SOL: ufficiali le cuffie over-ear di Adidas a ricarica solare

Ascolta questo articolo

Noto come brand attivo nello sportswear, Adidas da qualche tempo si è impegnato anche nella tecnologia wearable, come nel caso della sua prima neckband datata 2020, e di alcune paia di auricolari senza fili messi in campo l’anno dopo. In questo 2022, il brand teutonico ha deciso di svelare un paio di cuffie molto originali realizzate assieme a Zound Industries, leRPT-02 SOL, con tecnologia di ricarica solare.

Impermeabili contro sudore e schizzi d’acqua (IPX4), le cuffie RPT-02 SOL sono di tipo over-ear, realizzate, per più della metà della loro struttura, in nylon e plastica riciclata: l’archetto (lavabile come i cuscinetti auricolari), un po’ sullo stile delle Los Angeles di Urbanista, ospita una superficie fatta di celle solari Powerfoyle (by Exeger) in grado di raccogliere energia dalla luce, sia del Sole (quindi all’aperto) che artificiale (cioè al chiuso). L’interno propone in ogni unità driver dinamici dimensionati a 45 mm, però non beneficiati dalla tecnologia di cancellazione attiva, ANC, del rumore.

L’esterno delle cuffie Adidas RPT-02 SOL propone una manopola per il controllo, e un pulsante d’azione: intervenendo sulla companion app sarà possibile sia variare il comportamento del pulsante d’azione, che solitamente richiama l’assistente vocale di riferimento, che settare il preset audio preferito e più idoneo.

Connesse alla sorgente mediante il protocollo di collegamento Bluetooth 5.2, le cuffie Adidas RPT-02 SOL dichiarano, a carica completa (passando per la porta USB Type-C), un’autonomia che può arrivare anche a 80 ore: avvalendosi del contributo della luce solare, è possibile aggiungere qualche ora di riproduzione, con Adidas che, nello specifico, si è limitata ad accennare a una “riproduzione illimitata possibile con una fonte di luce adeguata“.

Secondo i piani distributivi, le cuffie Adidas RPT-02 SOL, in versione grigia o gialla, saranno in vendita dal prossimo 23 Agosto, al prezzo di 229 dollari, pari a circa 224 euro.