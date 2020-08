Adidas RPD-01: ufficiale la neckband per sportivi, con Bluetooth 5.0

Realizzata in collaborazione col brand svedese Zound, esperto nella creazioni di earable accessibili per vari brand noti (all’insegna di una collaborazione che risale a IFA 2019), è stata presentata la nuova neckband RPD-01 del marchio sportivo Adidas, al cui abbigliamento per il fitness il nuovo accessorio si coordina stilisticamente grazie alle colorazioni Green Tint, Night Grey e Light Grey.

Comoda da tenere al collo, grazie all’archetto flessibile, ed al peso contenuto (23 grammi), la neckband Adidas RPD-01 dispone di due terminazioni rivestite in gomma, per contenere le celle della batteria, capace di assicurare sino 12 ore di autonomia (circa una settimana e mezza d’allenamenti) dopo una carica completa in 2 ore ed un fast charging che, in soli 15 minuti di rabbocco, garantisce già 3 ore e 45 minuti playing musicale.

I boccioli on-ear, fissati alle orecchie da comode alette a pinna di squalo in morbido gel, e terminanti con cuscinetti siliconici di varie misure, sono piuttosto piccoli, anche grazie al fatto che la porta microUSB Type-C per la ricarica è stata posta nel telecomandino che, sul collare, a sinistra, ospita 3 pulsanti per gestire la musica (tra cui quello centrale utile anche per l’accoppiamento Bluetooth e l’accensione/spegnimento). Sul telecomandino di destra, invece, ove è presente un microfono (senza cancellazione del rumore), è disponibile un altro pulsante, ma programmabile, ad esempio per lanciare l’assistente virtuale di riferimento (Siri o Assistant) o richiedere direttamente la riproduzione di una particolare playlist su Spotify.

All’interno delle unità di emissione, impermeabili a pioggia e sudore (IPX4) come il resto della struttura, dotate di pareti esterne magnetiche per l’aggancio reciproco quando non in uso, albergano driver al neodimio da 6 mm, ottimi per pompare i bassi e tenere il ritmo (stante la sensibilità a 93 decibel e una bassa impedenza), potendo trarre ulteriori benefici nell’output sonoro dalle equalizzazioni (ben 6) presenti (es. pop, elettronico, default, hip-hop, rock, voce) nell’app Adidas Headphone. Non manca, per quanto concerne il pairing con lo smartphone, la connettività Bluetooth 5.0, stabile e a lungo raggio, seppur beneficiata dal solo codec SBC.

L’acquisto della nuova neckband Adidas RPD-01, già attuabile ricorrendo all’e-store ufficiale del brand sportivo, avviene (anche in Italia) mettendo in conto una spesa, dal giusto rapporto qualità/prezzo, pari a 99 euro.