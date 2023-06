Redmi Watch 3 Active: elencato sul sito web globale di Xiaomi prima del lancio

Xiaomi sta per lanciare il suo nuovo smartwatch Redmi Watch 3 Active, che è stato elencato sul suo sito web globale prima del lancio ufficiale. Il dispositivo è stato avvistato nella sezione “Mi Home” del sito, che mostra alcune delle sue caratteristiche e specifiche.

Il Redmi Watch 3 Active è il successore del Redmi Watch, che è stato lanciato in Cina nel novembre del 2020. Il nuovo smartwatch avrà un design simile al suo predecessore, con un quadrante rotondo e una cassa in metallo. Tuttavia, avrà alcune migliorie rispetto al modello precedente, come uno schermo più grande, una batteria più capiente e una maggiore resistenza all’acqua. Secondo le informazioni elencate sul sito web di Xiaomi, il Redmi Watch 3 Active avrà uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel e una luminosità di 450 nits.

Lo schermo supporterà anche la modalità always-on e avrà oltre 100 quadranti personalizzabili. Il dispositivo avrà una batteria da 420 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia di 14 giorni in modalità normale e di 22 giorni in modalità risparmio energetico. Il dispositivo sarà anche impermeabile fino a 5 ATM, il che significa che potrà resistere a immersioni fino a 50 metri di profondità.

Il Redmi Watch 3 Active sarà dotato di diverse funzioni per il monitoraggio della salute e del fitness, come il sensore di frequenza cardiaca, il sensore SpO2 per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, il rilevamento dello stress e il coaching respiratorio. Il dispositivo supporterà anche 117 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e golf. Inoltre, il dispositivo sarà in grado di ricevere notifiche dallo smartphone collegato, controllare la riproduzione musicale e utilizzare l’assistente vocale XiaoAI.

Il prezzo e la data di lancio del Redmi Watch 3 Active non sono ancora stati annunciati da Xiaomi, ma si prevede che il dispositivo sarà disponibile in diversi mercati globali nei prossimi mesi. Il dispositivo sarà probabilmente un concorrente diretto di altri smartwatch economici ma funzionali come l’Amazfit Bip U Pro e il Realme Watch S Pro.