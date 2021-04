Amazfit Bip U Pro: ufficiale lo sportwatch low cost con GPS e Alexa

Huami, partner di lunga data di Xiaomi per quel che concerne la tecnologia indossabile, messosi in proprio da tempo col brand Amazfit, ha annunciato un aggiornamento dello smartwatch Bip U dello scorso Ottobre, mettendo in campo un wearable, l’Amazfit Bip U Pro (su Amazon, a 62.70 euro), degno avversario del Realme Watch S.

Amazfit Bip U Pro ha una scocca (40.9 x 35.5 x 11.4 m) in policarbonato, nelle colorazioni rosa, verde, o nero, leggera al polso (31 grammi), di forma squadrata: a destra si scorge un pulsante che, premuto, accende il device, ne risveglia lo schermo, e interagisce con l’interfaccia. I cinturini, da 20 mm, sono in morbido silicone. Il tettuccio dello smartwatch, con trattamento anti-impronte, leggermente curvo ai bordi (2.5D), è in vetro Gorilla Glass 3, che protegge da piccole cadute e urti: al di sotto, si trova un display transflettivo LCD IPS da 1.43 pollici, risoluto a 320 x 320 pixel, sul quale possono alternarsi circa 50 watchface, personalizzando anche le info che si intende visualizzare.

Attrezzato con giroscopio e accelerometro triassiali, con un sensore geomagnetico, e col GPS, l’Amazfit Bip U Pro conta i passi fatti, le distanze percorse, le calorie bruciate e fornisce i feedback, analizzabili dall’app Zepp, per più di 60 attività sportive (es. camminata, corsa, tiro con l’arco, danza, yoga, pattinaggio, ciclismo, kickboxing), tra cui il nuoto, essendo impermeabile sino a 50 metri: in ciò, offrono il loro contributo tecnico il cardiofrequenzimetro (BioTracker 2 PPG) per tracciare la frequenza cardiaca (durante l’allenamento, 24/7, o 1 minuto ogni mezzora), il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (OxygenBeats), e quello (SomnusCare) per il sonno (leggero, pesante, REM, sonnellini pomeridiani).

Non mancano le funzioni legate al benessere, come il calcolo dell’indice PAI (stato di forma), del livello di stress (con esercizi di respirazione per abbassarlo), l’indicazione del tempo passato in piedi, l’invito a far movimento, e la registrazione – per la salute femminile – del ciclo mestruale e del periodo dell’ovulazione. Grazie al Bluetooth 5.0, Amazfit Bip U Pro si connette a iPhone e smartphone Android, fornendo la funzione di ritrovamento, il controllo di fotocamera e musica, e la ricezione delle notifiche: di suo, in virtù del sistema operativo RTOS, permette di visualizzare le previsioni meteo, di fissare allarmi e conto alla rovescia, di supportare la produttività con la tecnica del “pomodoro”.

Rispetto a molti rivali, Amazfit Bip U Pro presenta un microfono, col quale è possibile dialogare con Alexa, per chiedere le ultime notizie, fissare appuntamenti, controllare la domotica casalinga, richiedere la musica, leggendo le risposte a schermo (niente speaker). La batteria, da 230 mAh, caricabile magneticamente in un paio d’ore, assicura tra i 9 ed i 5 giorni di autonomia, a seconda dell’uso poco o molto impegnato del device.