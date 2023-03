Redmi Smart Fire TV: ufficiale la smart tv con sistema operativo Fire OS 7

Ormai da qualche settimana si parlava del lancio di una nuova smart TV da parte di Redmi che, nelle scorse ore, ha effettivamente presentato una TV intelligente, nel mercato indiano, con una sorpresa molto interessante lato software.

Redmi Smart Fire TV, questo il nome della smart TV ha una struttura metallica con piedi biforcuti ai lati. Le cornici sono assai ridotte attorno allo schermo, con un mento appena un più visibile visto che ospita altoparlanti da 20 W con supporto agli standard immersivi Dolby Audio e DTS-HD / DTS: Virtual X Technology. Il display è un pannello da 32 pollici di diagonale, con risoluzione HD Ready, quindi da 720p, esteso sul 95,72% (proprio grazie alle cornici minime), beneficiato nel miglioramento delle immagini dal VPE, Vivid Picture Engine, un algoritmo di ottimizzazione ad hoc sviluppato appositamente da Redmi.

Ad animare la Redmi Smart Fire TV è un processore a quattro core, con architettura a 64 bit, e scheda grafica Mali G31 MP2 di ARM: la RAM è da 1 GB, mentre lo storage può contare su 8 GB. Come porte, il nuovo apparecchio televisivo smart di Redmi annovera un paio di USB della generazione 2.0, una AV, una per l’antenna, un jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati, una Ethernet per la connessione a internet via cavo alla rete locale, e un paio di HDMI (delle quali solo una con il canale audio di ritorno, ARC).

Attenta al gioco, grazie all’autoabbassamento della latenza, ALLM, la Redmi Smart Fire TV annovera anche svariate connettività wireless, come il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.2, il Miracast e l’Apple AirPlay 2. Lato software, non ha Android o Google TV dietro interfaccia PatchWall, ma adotta, per la prima volta, il sistema operativo Fire OS 7 già presente su vari stick e dongle.

In conseguenza di ciò, sul telecomando, che ha il tasto mute e quelli di riproduzione multimediale, c’è un tasto per Apple Music (assieme a quelli per Netflix, Prime Video e Disney+ Hotastar) con altri streaming, app e giochi scaricabili dall’Amazon Store o installabili in sideload (manualmente). C’è anche un tasto per interagire via microfono con Alexa, grazie alla quale controllare la domotica, chiedere la riproduzione di musica, o anche le previsioni meteo. Il dispositivo sarà in vendita dal 21 Marzo su Mi.com e Amazon India al prezzo di 13.999 rupie, pari a circa 158 euro.