Realme Power Bank e Realme Soundbar: per accompagnare smartphone e TV

Tra i prodotti presentati da Realme nel corso del suo evento streaming tenuto in modalità gemellata tra India e Cina, oltre alla sua prima smart tv, agli attesi auricolari Bluetooth a bassa latenza, ed a uno smartwatch con misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, ha ottenuto il suo attimo di visibilità anche un corposo powerbank e (seppur solo accennata, in attesa di futuri dettagli) una potente soundbar.

Il powerbank, senza troppa fantasia battezzato come Realme PowerBank 2, ha una capienza di 10.000 mAh di energia, che può essere distribuita, rapidamente a 18W, tramite due porte, di cui una microUSB ed una Type-C: conscio che le moderne case sono sempre più popolate di dispositivi intelligenti, il brand di BBK Electronics ha previsto anche una modalità a basso voltaggio per i device IoT.

In ogni caso, la ricarica di tutti i dispositivi supportati è tutelata da un sistema di protezione a 13 livelli, che scende in campo contro riscaldamenti, sovra o sotto-tensioni, scariche elettriche, campi elettromagnetici, cortocircuiti (magari da impedimenti lungo il cavo), etc.

Accaparrarsi la presente riserva di energia non sarà difficile, né come timing d’attesa, né come prezzo di listino, visto che la relativa distribuzione principierà nel primo pomeriggio di oggi, 25 Maggio, presso lo store proprietario su Realme.com e tramite l’e-commerce Flipkart (per gli utenti indiani), al prezzo di appena 12 euro circa (ovvero di 999 rupie in moneta locale).

Decisamente meno dettagliato, ancorché si tratti di un accessorio solamente pre-annunciato, si è rivelata essere la soundbar di Realme che, vaticinata alla vigilia come dotata di connettività Bluetooth 5.0 e con diverse porte pronte all’appello (tra cui un Aux a 3.5 mm ed un S/PDIF), è stata illustrata come una partner ideale in tandem con la smart tv del brand, i cui 100W di potenza complessiva sono attribuibili ad un array sonoro basato su uno schieramento di 4 altoparlanti e 1 subwoofer.