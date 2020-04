Razer annuncia gli auricolari true wireless per gli appassionati dei Pokémon

Anche la californiana Razer, leader negli accessori da gaming, ha intrapreso un’intensa fase di annunci che, dopo i vivaci notebook Razer 15 2020, si è concretizzata nei nuovi auricolari true wireless Hammerhead, questa volta (dopo il modello “standard” dello scorso Ottobre), in variante Pikachu Edition, per gli amanti dei Pokémon.

I nuovi auricolari senza fili di Razer dispongono dell’immunità a sudore e gocce d’acqua (IPX4) a favore dello chassis: quest’ultimo è allestito nel tipico giallo canarino di Pikachu, il cui disegno è apposto alle pareti touch delle due unità. Toccandole, è possibile chiamare in causa l’assistente vocale che, al posto della voce di default, ha adottato proprio quella del famoso mostriciattolo dell’animazione giapponese.

Di base gli Hammerhead True Wireless Pikachu Edition montano driver da 13 mm (ovviamente, uno per unità) in modo da assicurare un suono cristallino e ricco, con bassi ben rappresentati: la connessione con lo smartphone avviene via Bluetooth 5.0, permettendo un’interazione sino a 10 metri di distanza con la fonte. In più, è prevista una tecnologia di riduzione della latenza, consigliatissima in fase di gaming, capace di accorciare il lag rispetto alle immagini a ben 60 ms (persino sotto i 94 ms dichiarati dagli Oppo Enco W31).

L’autonomia degli Hammerhead True Wireless Pikachu Edition arriva a 3 ore di ascolto, suscettibili di arrivare a un totale di 15, previo ricorso ai 5 cicli di ricarica offerti dalla simpatica custodia di ricarica, a forma di Poké Ball, con un laccetto per il polso, e un LED frontale a indicare l’ammontare di carica della relativa batteria.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, con sede a Irvine, gli auricolari totalmente senza fili Hammerbead in Pikachu Edition esordiranno in commercio in Cina dal 16 Aprile, prezzati a 849 yuan (ovvero a circa 110 euro): non è noto, tuttavia, se possano sbarcare anche in Occidente, in forma diretta e con le necessarie localizzazioni linguistiche.