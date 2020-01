QLED 8K Q950T: al CES 2020 Samsung anticipa la prima TV senza cornici

Quando manca ormai pochissimo all’inizio del CES 2020, il colosso sudcoreano Samsung ha sfoderato un’altra anteprima, che va ad aggiungersi alle precedenti in tema di frigo smart, ultrabook, e top gamma telefonici, rappresentata dalla gamma di TV QLED Q950TS, destinata a ridisegnare gli standard di settore, grazie alla sua particolare cornice.

A parte il piccolo piedistallo, ed un margine inferiore appena più visibile, le smart TV Q950TS di Samsung vantano cornici da 15 mm su 3 dei 4 lati del perimetro, in ragione delle quali (quasi) il 99% dello screen-to-body è assegnato all’Infinity Display, con risoluzione pari a 7680 x 4320 pixel e supporto all’8K.

Grazie al processore AI Quantum, basato su una forma di rete neurale digitale, è possibile ovviare alla penuria di contenuti 8K attuali, upscalando tutti i contenuti disponibili in altre risoluzioni, gran parte dei quali rinvenuti nell’app integrata TV Plus, in ragione della quale gli utenti potranno guardare film, notizie ed altro, forniti da più di 120 canali globali a visione gratuita. Se ciò non fosse ancora abbastanza, la preinstallazione di Samsung Health offrirà il suo contributo in tema di video dedicati al fitness, o con la possibilità di guardare in TV i video tutorial per gli allenamenti scelti da smartphone.

Sempre in tema di qualità video, la tecnologia nota come AI ScaleNet, presto integrata da Amazon nell’app Prime Video, si occuperà di erogare uno streaming 8K senza perdita di informazioni, mentre il supporto al codec AV1 abiliterà la visione dei video 8K di YouTube. In tema di qualità delle immagini in generale, invece, scenderà in campo la funzionalità Adaptive Picture, che – monitorando le condizioni ambientali della stanza – restituirà un’immagine sempre ottimale, autoregolando luminosità e contrasto.

Lato audio, la smart TV bezel-less Q950TS di Samsung, dotata di un corpo flat sì da essere facilmente accostata al muro, monta speaker su tutti i lati e ciò, in accoppiata col subwoofer posteriore, permette un suono immersivo a 5.1 canali, che può facilmente arrivare a 9.1.4 canali, aggiungendovi (mediante la feature Q-Symphony) delle soundbar compatibili. Ancora lato audio, è da ascrivere la funzione Object Tracking Sound Plus che, in pratica, sposta dinamicamente l’audio sullo schermo, a seconda di quella che è la fonte sonora del momento.

Trattandosi di una gamma di smart tv, la Q950TS di Samsung, che presto supporterà anche Alexa e Assistant, dispone del maggiordomo virtuale Bixby, al quale si può chiedere di far partire un’atmosfera rilassante, scegliendo uno sfondo opportuno: la Universal Guide ha un’interfaccia che permette di appurare a colpo d’occhio il meglio che i vari servizi di streaming hanno da offrire ma, in ogni caso, i puà indecisi potranno anche guardare più contenuti insieme, grazie alle modalità Side-by-Side (affiancati) o Picture-in-Picture (piccolo riquadro in uno più grande) della feature Multi View.

Ovviamente abilitata al mirroring dei contenuti da smartphone, tablet, e computer (Tap View), la gamma di smart tv Q950TS di Samsung fungerà anche da hub per la domotica, grazie al sistema Digital Butler che renderà possibile controllare gli elettrodomestici connessi (Wi-Fi), nelle vicinanze (Bluetooth), o di vecchio tipo (infrarossi).