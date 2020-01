Samsung Galaxy Book Flex Alpha: l’ultrabook convertibile 2-in-1 diventa più accessibile

Nonostante siano trascorsi solo pochi mesi dal varo del precedente modello, presentato in quel di Ottobre assieme al compagno Iron, Samsung ha colto l’occasione della sua presenza al CES 2020 di Las Vegas per anticipare, inaspettatamente, il successivo Galaxy Book Flex in versione “Alpha” (α) e colorazione Royal Silver.

Samsung Galaxy Flex Alpha (listato a partire da 829.99 dollari, entro la prima metà dell’anno, con esordio nel mercato USA) appartiene alla categoria dei 2-in-1 visto che, stante una cerniera con inclinazione a 360°, può essere piegato onde assumere varie posizioni (es. stand, tenda), compresa quella da tablet, beneficiando del supporto al tocco e all’uso di pennini capacitivi: pur presente Windows Ink, il tool Microsoft per prendere appunti sullo schermo, nel nuovo Alpha non è più compresa la S-Pen e, invece, occorre comprare a parte la Active Pen.

Lo chassis in alluminio, con angoli più arrotondati, palesa un display QLED di derivazione TV, con una diagonale da 13.3 pollici inclusa tra cornici più ottimizzate, redatto con risoluzione FullHD: la parte alta ha lo spazio sufficiente ad alloggiare una webcam HD da 720p di ripresa, con due microfoni ai lati a supporto anche di Cortana, mentre l’emissione sonora conta su due speaker stereo da 1.5W.

Protetto in ottica sicurezza dalla presenza di uno scanner per le impronte digitali, il Samsung Galaxy Flex Alpha mette a disposizione dell’utente una tastiera retroilluminata ai cui lati vi è lo slot per le microSD, due USB 3.0, ed una Type-C, usabile per caricare rapidamente la batteria, da 54Wh che, portata a piena carica, garantisce sulla carta 17.5 ore di autonomia.

La scelta dei processori, questa volta, è caduta su processori Intel di 10° generazione, affiancati da schede grafiche integrate (Intel UHD Graphics): la RAM (DDR4) è presente nelle pezzature da 8 o 12 GB, mentre lo storage, rigorosamente a stato solido (NVMe), va da 256 GB a 1 TB, passando per gli intermedi 512 GB di capienza.

Perso la piattaforma di ricarica Qi mimetizzata nel trackpad, in compenso, grazie ai nuovi processori arriva la connettività stanziale di nuova generazione, Wi-Fi ax (o 6): il tutto, animato da Windows 10, all’interno di una silhouette estremamente compatta e leggera (304.9 x 202 x 13.9 mm per 1.19kg).