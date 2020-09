Philips OLED+ 935: a IFA 2020 arriva la TV smart premium, con soundbar B&W

Dopo essersi concentrata speaker e soundbar, oltre ad auricolari e cuffie, mettendo a frutto il know how di Philips Sound, TP Vision, licenziataria del marchio olandese, ha presentato a IFA 2020, per conto di Philips TV, la serie di televisioni intelligenti Philips OLED+ 935.

Concepita nelle diagonali da 48, 55, e 65 pollici, la serie Philips OLED+ 935 adotta pannelli LG risoluti in UHD con profondità di colore a 10 bit e refresh rate tra 100 e 120 Hz (ciò, in tandem con l’Auto Low Latency Mode sull’ingresso HDMI 2.1 risponde alle esigenze dei gamers): le immagini, negli standard HDR (HDR10/HDR10+, HLG, Dolby Vision e, per gli ambienti luminosi Dolby Bright Mode), vengono ulteriormente migliorate dalla 4a gen. del processore grafico P5 AI+ e dal suo coprocessore neurale secondo varie tipologie d’intervento.

Nello specifico, nella serie Philips OLED+ 935 è possibile attivare una funzione “anti-burn-in” che, riconoscendo nell’immagine degli elementi statici (es. i loghi), abbassa la luminosità delle zone in questione, evitando che i pixel si “brucino”, lasciando impressi gli elementi in questione sui pannelli OLED. I puristi della riproduzione filmica a 24 fps apprezzeranno la Filmmaker Mode, che disabilita le correzioni delle smart TV per restituire l’opera cinematografica così come ideata dal regista, ma è possibile comunque ricorrere al Pure Cinema (si ottiene un segnale a 120 Hz, partendo dai consueti 24 fps, e ripetendo ogni frame per 5 volte), o al Movie motion (incremento dei dettagli, senza incorrere nell’effetto “soap opera”, che si verifica quando si modifica troppo la fluidità originale di una pellicola).

Anche la modalità Ambilight, in questo caso su tutto il perimetro, contribuisce al coinvolgimento visivo, con le luci a LED che riproducono (anche nel resto della stanza, ricorrendo all’estensione delle lampadine smart Philips Hue) i colori delle scene principali di quel che è riprodotto a schermo.

Sul piano sonoro, è presente una soundbar ad hoc, a 3.1.2 canali, da 70W, in cui spiccano due altoparlanti Dolby Atmos Elevation rivolti verso l’alto, per un suono 3D, e un Tweeter-on-Top, montato sulla piastra metallica (come nelle casse Diamond 800 di Bower & Wilkins, che ha curato la soundbar in questione), dedicato a esaltare i dialoghi. Sempre sul piano sonoro, gli incontentabili possono ricorrere all’apposita uscita per collegare un subwoofer esterno extra, o far ricorso alla tecnologia multi-room DTS Play-Fi.

A livello di tecnologia elaborativa, le smart TV Philips OLED+ 935 adottano un processore MediaTek MT5587 con 3 GB di RAM e uno storage, da 16 GB, dedicati anche ad ospitare il sistema operativo Android TV, a base Pie 9.0: quest’ultimo consente di beneficiare di Chromecast, del Play Store, ma anche di Assistant (richiamabile dal telecomando) mentre – per inoltrare i comandi ad Alexa – occorre uno speaker compatibile.

Distribuiti nel Bel Paese da Audiogamma, gli apparecchi televisivi della gamma OLED+ 935 di Philips saranno prezzati, a seconda della diagonale scelta e, precisamente, a 3.799 euro per il modello da 65”, 2.799 euro per quello da 55” e 2.299 euro per quello da 48”.