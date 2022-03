Philips Audio TAT4506BK: ufficiali gli auricolari true wireless con ANC e IPX4

TPV Technology, brand licenziatario del gruppo olandese Philips, ha annunciato, partendo dall’India, un nuovo paio di auricolari true wireless di fascia media, col nome di Philips Audio TAT4506BK, disponibili nella sola colorazione nera, con un peso complessivo di 55 grammi per l’intero prodotto (custodia compresa), a un prezzo di 7.099 rupie (circa 84 euro).

I Philips Audio TAT4506BK ha uno chassis impermeabile IPX4 (contro sudore e schizzi d’acqua) terminante in gommini siliconici: questi ultimi offrono un buon isolamento passivo dai rumori, a cui si aggiunge però la cancellazione attiva del frastuono, o ANC, implementata dal costruttore assieme a una Attention Mode che, in sostanza, mantiene la consapevolezza di quel che accade intorno, lasciando passare i suoni e abbassando il volume. Il controllo avviene mediante le superfici touch, poste sugli steli degli auricolari: nel modello specifico, sono supportati il tocco singolo, quello doppio, e la pressione, per gestire musica e telefonate.

A garantire un buon output sonoro sono i driver interni, da 10 mm, indicati per i bassi e per un buon palcoscenico sonoro in generale: passando alle funzionalità smart, gli auricolari Philips Audio TAT4506BK sono piuttosto completi.

Di base, gli auricolari senza fili (tws) Philips Audio TAT4506BK, chiamati a competere con prestigiosi rivali del calibro dei Sony WF-1000XM3, degli OnePlus Buds Z2 e dei Nothing Ear 1 di Carl Pei, hanno il rilevamento in-ear che sospende la riproduzione musicale quando vengono estratti dalle orecchie, per poi riprenderla quando vi vengono reinseriti. L’utente potrà anche beneficiare della rapida connessione alla sorgente appena estratti dalla custodia, e dell’uso mono, lasciando quindi una delle due unità nella custodia, sia quando si telefona che quando si ascolta la musica.

In termini di autonomia, gli auricolari Philips Audio TAT4506BK promettono, a carica completa ultimata in 2 ore, un’autonomia di 6 ore, grazie alle microbatterie interne: facendo affidamento sulla riserva energetica della custodia di trasporto, a sua volta caricabile via microUSB Type-C, si possono ottenere 18 ore aggiuntive, per un totale di 24 ore, senza contare anche il beneficio della tecnologia di ricarica rapida integrata che, secondo quando emerso, in appena 15 minuti di rabbocco energetico nella custodia, assicura all’utente un’utilizzabilità extra di un’altra ora.