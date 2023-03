Oppo Enco Free 3: con diaframma in fibra di bambù, ANC, Hi-RES e audio spaziale

Assieme agli smartphone Find X6 e al tablet Pad 2, il marchio cinese OPPO ha lanciato anche un nuovo paio di auricolari true wireless, gli OPPO Enco Free, che sono stati prezzati ufficialmente secondo un listino di 499 yuan (circa 67 euro).

Gli Oppo Enco Free 3 sono cadenzati nelle due colorazioni alternative bamboo shadow green, blue frost white. Grazie all’impermeabilità di grado IP55 (vs IP54 del modello precedente) resistono contro polvere, schizzi d’acqua e sudore, rivelandosi adatti per gli allenamenti all’aperto anche perché hanno una modalità trasparenza che lascia passare i suoni. Con le loro dimensioni, pari a 33,01 x 20,30 x 23,15 mm per 4.3 grammi per unità, sono anche molto comodi da calzare a lungo: la forma, a goccia con stanghetta (sui cui sono effigiate in grande L e R per sapere se inserire nell’orecchio di destra e sinistra), garantisce stabilità e chiusura dell’orecchio.

All’interno operano driver da 12,4 millimetri (vs precedenti 10) mentre il diaframma a cupola, che conta anche su TPE + PU, grazie alla fibra di bambù raggiunge una larghezza di banda di 40kHz e. assorbendo meglio vibrazioni, non distorce il suono e assicura più nitidezza sugli alti. La cancellazione attiva del rumore, ANC, arriva sino a 49 decibel (vs precedenti 42) ed è garantita da TÜV Rheinland quale riduzione del rumore ad alte prestazioni: nel complesso, vi sono diverse modalità di ANC, ovvero Smart, Deep, Moderate, Light, Transparent e Off.

La connettività Bluetooth 5.3 supporta i codec LDAC (bit rate di trasmissione sino a 990 kbps), LC3, AAC, ed SBC: secondo l’azienda, il “ritardo dell’estremità dell’auricolare è di soli 47 ms e il ritardo dell’intero collegamento è di 94 ms”, in modo da accontentare anche i gamers. Certificati Sony Hi-Res, gli auricolari OPPO Enco Free 3 hanno anche un audio surround da teatro e il supporto all’audio spaziale. Ovviamente i comandi di controllo avvengono via touch.

L’autonomia, senza ANC, è di 7 ore (via batterie da 43 mAh) che arrivano a 30 ore totali mediante custodia (440 mAh), con serigrafia del logo e LED anteriore (100 x 100 x 48 mm, 38,7 grammi senza auricolari) caricabile in Type-C: con l’ANC si scende rispettivamente a 5,5 e 22 ore. Tuttavia, grazie alla ricarica rapida in 10 minuti si recuperano 2 ore di funzionamento.