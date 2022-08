ONEXPLAYER Mini Pro: ufficiale il nuovo computer handheld da gaming di One-Netbook

Ascolta questo articolo

Un tempo specializzata prevalentemente in computer handheld destinati al gaming, la cinese One-Netbook da qualche tempo si è occupata anche di tablet ad altre prestazioni: nelle scorse ore, tornando un po’ alle origini, ha presentato, già disponibile in pre-ordine, il nuovo computer palmare ONEXPLAYER Mini Pro.

Rispetto ai precedenti ONEXPLAYER Mini, animati da processori AMD Ryzen 7 5800U o Intel Core i7-1195G7, il modello Pro (260 x 106 x 23 mm, per 619 grammi, nei colori bianco o nero) ora messo in campo integra un processore più recente, in veste di un i7-1260P di 12a generazione della famiglia Alder Lake di Intel: si tratta di un chip, già visto nell’RX-78-2 Gundam Edition però non venduto globalmente, a 12 core (4 per le performance, 8 per l’efficienza energetica) da 4.70 GHz di clock massimo, con 16 threads, in grado di eseguire vari giochi tripla AAA, essendo superiore in prestazioni all’Core i7-1195G7 usato nel Mini-base, col quale però condivide la scheda grafica integrata Iris Xe Graphics G7 contraddistinta da 96 core d’esecuzione (Execution units).

Nel complesso, le capacità operative dell’ONEXPLAYER Mini Pro, animato da Windowsa 11, non dovrebbero discostarsi da quelle di un portatile MSI Prestige 14. ONEXPLAYER Mini Pro supporta la veloce RAM LPDD5 dual channel da 5.200 MHz, dimensionata a 16 GB, mentre lo storage, SSD, da 1 o 2 TB, di tipo M.2 2280, sembra aver le dimensioni giuste per ospitare buona parte della libreria giochi Steam di un utente, sebbene – a paragone – tale prodotto costi più del doppio di una versione di fascia alta della consolle Steam Deck.

Energizzato a dovere da una maxi batteria da 12.450 mAh, provvisto un buon assortimento di porte (es. jack da 3.5 mm, USB 4.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 3.2 Type-C), e delle connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6, il computer / consolle handheld ONEXPLAYER Mini Pro visualizza i giochi su uno schermo LCD IPS touch da 7 pollici risoluto però solo a 1280 x 800 pixel (216 PPI), mentre l’audio viene erogato da due speaker stereo, con i controlli che vengono eseguiti mediante i joystick originali di Alps tanto cari agli amanti degli eSports, senza dimenticare i grilletti lineari con corsa da 7 mm di profondità, i migliorati pulsanti sulle spalle, ed i paraurti con profondità di corsa compresa tra 0,25 e 0,8 mm.

Attualmente, l’ONEXPLAYER Mini Pro può essere pre-ordinato promozionalmente sul sito del costruttore (che lista anche kit con accessori), al prezzo di 1.399 dollari (1.253 euro) per il modello con 16 GB + 1 TB (che, poi, costerà 1.459 dollari, 1.434 euro): con un extra, pagando 1.589 dollari (1.557 euro), è possibile raddoppiare lo storage, passando alla configurazione con 2 TB (che, in seguito, costerà 1.649 dollari, o 1.620 euro).