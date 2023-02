OnePlus presenta una nuova smart tv e il suo primo router 5G

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Cloud 11 che ha permesso di apprezzare lo smartphone OnePlus 11 5 Global, assieme alla versione internazionale degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, sono arrivati dei prodotti inediti. Tra essi anche il primo tablet e la prima tastiera meccanica del brand cinese. In India, nello stesso evento che ha permesso invece di apprezzare lo smartphone OnePlus 11R, si è poi potuto apprezzare la nuova smart TV OnePlus TV 65 Q2 Pro (in pre-ordine dal 6 Marzo al prezzo di Rs 99.999 pari a circa 1.127,14 euro) e il router OnePlus Hub 5G.

Erede del modello lanciato nel 2019, OnePlus TV 65 Q2 Pro si pone un gradino più in basso dei modelli TV Q1 e Q1 Pro della serie premium Q1 inaugurata nel 2019. In basso la nuova smart tv presenta una soundbar, con 4 altoparlanti frontali e due tweeter laterali, da 70W, accompagnata da un subwoofer da 30 W: ci sono anche il supporto al Dolby Atmos e il co-tuning curato da Dynaudio (partner “storico” di OnePlus per i prodotti audio).

Di base la OnePlus TV 65 Q2 Pro ha una risoluzione 4K sulla diagonale da 65 pollici, un refresh rate a 120 Hz, 1.200 nits di picco come luminosità, e una copertura al 97% dello spazio colore DCI-P3.

La tecnologia del Gamma Engine Ultra contribuisce a ottimizzare l’esperienza visiva, mentre la presenza di 120 zone di local dimming, oscuramento locale, permette di gestire al meglio le zone luminose e quelle d’ombra, assicurando che le immagini abbiano sempre contrasti profondi. Non mancano il supporto al Dolby Vision, all’HDR10+ e all’interpolazione dei frame simulati mediante l’impiego della tecnologia MEMC.

La sezione elaborativa, atta a garantire performance ideali nell’intrattenimento e nel gaming, annovera il processore MT9617. Grazie al firmware OxygenPlay 2.0 vi saranno precaricati noti streaming, come Netflix, Disney+ Hotstar, Prime Video e sarà possibile abbinarvi il proprio smartphone per agevolare navigazione e controllo. Passando al router OnePlus Hub 5G, quest’ultimo offre la connessione a internet mediante il Wi-Fi 6 e il supporto alle schede 4 e 5G (ci sono indicatori a LED per tali connettività). Il dispositivo ha un Home Hub con supporto al protocollo domotico Matter e un power LED.