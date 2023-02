OnePlus Buds Pro 2: arriva la versione global dei nuovi auricolari tws, anche per l’Italia

Ascolta questo articolo

All’evento Cloud 11 di OnePlus non si è parlato solo dello smartphone OnePlus 11 5G in versione global, ma c’è stato spazio anche per i dispositivi indossabili dedicati all’ascolto. Oltre ai nuovi OnePlus Buds Ace, non è mancata la versione globale degli auricolari impermeabili (IP55) OnePlus Buds Pro 2 eredi del modello del 2021, già acquistabili in Italia per 179 euro.

Di base sono previsti nei colori nero Obsidian Black o verde Arbor Green e sono molto leggeri, con un peso di 4,9 grammi a unità. All’interno vi sono woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm, una soluzione duale dinamica i cui diaframmi policimerici a cristalli liquidi separano cupole e bordi per toni migliorati e in ottica bilanciamento. Su ogni auricolare vi sono 3 microfoni per la cancellazione attiva del rumore ANC (fino a 48 dB e al 99.6% del rumore), e la riduzione del rumore ambientale, ENC, durante le chiamate.

Messi a punto da Dynaudio, questi auricolari supporteranno l’audio spaziale di Google (anche grazie all’algoritmo di stereo up-mixing scelto per conferire multidimensionalità al suono).

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 godranno della connettività Bluetooth 5.2 con codec LC3, AAC, SBC, LHDC 5.0 a 1 Mbps, connessione a due device in contemporanea, modalità a bassa (54 ms) latenza. In virtù della funzionalità OnePlus Audio ID 2.02, espletato un test audio e la scansione dell’orecchio, si potrà beneficiare di un profilo sonoro personalizzato per le nostre orecchie. Sono presenti funzioni utili come il Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido e veloce con i device Android.

Come autonomia, con ANC disattivato si arriva a 9 ore, che scendono a 5,5 con l’ANC attivo: grazie alla custodia (47,3 grammi), caricabile in Type-C e wireless, si arriva a un’autonomia complessiva di 38 ore (senza ANC) mentre, con la carica rapida, in 10 minuti si ottengono 10 ore di riproduzione.