Auricolari OnePlus Buds Ace: ufficiali con promo e accessori

L’evento Cloud 11 ha permesso di apprezzare un’altra creazione di OnePlus inedita, oltre allo smartphone OnePlus Ace 2 destinato all’Occidente come OnePlus 11R: si tratta degli auricolari senza fili OnePlus Buds Ace.

Impermeabili contro sudore e schizzi secondo lo standard di impermeabilità di grado IP55, OnePlus Buds Ace, posti in posizione economica rispetto agli OneBuds Pro 2, assicurano, assieme alla custodia, provvista di una batteria da 480 mAh, un’autonomia di 36 ore (vs le 30 del predecessore) e migliorano anche la ricarica rapida visto che 5 minuti di carica si ottengono 10 ore di riproduzione (vs 10 minuti per 5 ore). Di base, grazie alle microbatterie in dotazione a ogni unità, da 41 mAh ciascuna, si ottengono, a carica completa, 7 ore di funzionamento.

All’interno ospitano driver da 12,4 mm, supportati come previsto da rumors dalla tecnologia BassWave incentrata sul supporto dei bassi dinamici. La riduzione del rumore durante le chiamate è coordinata da un chip dual core e affidata a due microfoni. Secondo quanto riportato, questi auricolari supportano il Bluetooth 5.3 e hanno una modalità gaming che abbassa la latenza a 47 ms.

Ovviamente, OnePlus Buds Ace sono controllabili via tocchi sulle superfici esterne: sono colorati in bianco o nero, e costano 249 yuan, pari a circa 34 euro, ma è possibile beneficiare di uno sconto comprandoli in tandem con l’OnePlus Ace 2. Nello specifico, si pagheranno 2.799 yuan (circa 340 euro a seconda del tasso di cambio) per il la versione base dello smartphone Ace 2, da 12+256 GB, cui vanno aggiunti 199 yuan (circa 27euro) per gli auricolari venduti a un prezzo speciale.

Altri 199 yuan possono essere aggiunti poi per un accessorio destinato al raffreddamento dello smartphone durante i giochi pesanti, da 27W, mentre, aggiungendo 119 yuan (16 euro) si ottiene in cambio un case tradizionale ben noto ai fan più rodati di OnePlus.