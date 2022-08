OnePlus Nord Wired: ufficiali gli auricolari cablati entry level

Ascolta questo articolo

Secondo alcune voci di corridoio, OnePlus, del gruppo BBK Electronics, sarebbe pronta a dar maggior autonomia alla serie di prodotti OnePlus Nord, tanto da farne un vero marchio a se stante, comprensivo in futuro di smartwatch (Nord Watch), fitness band (Nord Band) e smartphone (Nord 3). Nel frattempo, però, la serie di prodotti OnePlus Nord si è arricchita, quanto a ecosistema di prodotti, con un nuovo dispositivo, rappresentato dagli auricolari cablati OnePlus Nord Wired.

Terzo prodotto “Nord” dedicato all’audio, stante l’arrivo precedente degli auricolari Nord Buds CE e Nord Buds però wireless, i nuovi OnePlus Nord Wired hanno un design dichiaratamente ispirato alla neckband OnePlus Bullets Wireless Z, molto apprezzata dai consumatori: la loro forma è arrotondata, onde assicurare una comoda calzata anche per lunghe ore, financo all’aperto e durante le attività sportive, senza preoccuparsi di schizzi di pioggia o di sudore, stante la certificazione IPX4.

Sempre in ottica comfort, ma anche per contribuire all’isolamento passivo dei rumori assieme al form factor in-ear, il costruttore ha incluso in confezione 3 diverse serie di morbidi gommini siliconici.

L’esterno degli auricolari OnePlus Nord Wires ha pareti magnetiche grazie alle quali, unendo le due unità di emissione quando non in uso, la riproduzione si interrompe mentre, staccandole, la stessa riprende: il collegamento avviene mediante un cavo con jack da 3.5 mm, ideale nel caso si abbia un telefono ad hoc, con l’apposito ingresso, come nel caso degli OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus Nord CE 2. In tema di controllo, lungo il succitato cavo è presente un telecomandino, con microfono in-line, in cui soggiornano i pulsanti per invocare l’assistente vocale di riferimento, amministrare la propria musica, regolare il volume, o gestire le telefonate in arrivo.

Sotto l’enclosure, gli auricolari cablati OnePlus Nord Wired custodiscono driver dinamici da 9.2 mm, contraddistinti da 102dB di pressione sonora, da 54±10%Ω di impedenza, da 20 Hz- 20.000 Hz di risposta in frequenza e da una sensibilità pari a 110±2dB che, beneficiati da una cavità di risonanza da 0,42 cc, promettono un output sonoro “più grande e più audace“. Attualmente, è già possibile comprare gli auricolari in questione sul sito ufficiale anche italiano del brand, ove risultano prezzati al modico prezzo di circa 19.99 euro, praticamente il doppio di quanto costano in India, teatro della presentazione del prodotto (dal 1° Settembre, 799 rupie, circa 10 euro).