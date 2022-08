OnePlus Nord Buds CE: ufficiali gli auricolari semi in-ear low cost a bassa latenza

Ascolta questo articolo

Anche per mantenere alto l’hype sul marchio in attesa del venturo smartphone OnePlus 10T, il brand cinese del gruppo BBK ha appena presentato in India, con vendite dal 4 Agosto, nei colori Misty Grey e Moonlight White, al prezzo di 2.299 rupie (circa 28 euro), gli auricolari senza fili OnePlus Nord Buds CE, di cui si ipotizzava l’esistenza da diversi mesi.

I nuovi, esili (35.92 x 18.47 x 17.02 mm) e leggeri (3.5 grammi a unità), OnePlus Nord Buds CE sono parte dell’ormai ampio pacchetto di auricolari senza fili del brand omonimo, comprensivo anche dei modelli delle gamme Z Series e Pro, sebbene siano solo il secondo esemplare di OnePlus a essere di tipo semi-in ear (dopo i Buds semplici di Maggio) e, come tali, privi di cancellazione attiva del rumore e di gommini intercambiali. Impermeabili contro sudore e schizzi d’acqua (IPX4), i nuovi arrivati hanno un leggero incavo sulle asticelle, ove è situata in modo preciso la superficie che può essere toccata per i comandi touch.

All’interno ospitano driver da 13.4 mm di diametro che, rivestiti in titanio, assicurano 20Hz-20.000Hz di risposta in frequenza, all’insegna di un output sonoro migliorabile anche tramite l’equalizzatore Sound Master contenuto nell’app HeyMelody: sul versante delle telefonate, gli auricolari OnePlus Nord Buds CE sfoggiano la cancellazione AI del rumore, utile per conversare con interlocutori remoti pur trovandosi in ambienti rumorosi.

Tra le dotazioni degli auricolari OnePlus Nord Buds CE, predisposti per l’accoppiamento rapido con gli smartphone dello stesso marchio (via feature OnePlus Fast Pair) figura la connettività Bluetooth 5.2, con supporto verso i codec SBC e AAC, beneficiata pure da una modalità a bassa latenza (94 ms) per quando si gioca o si guarda un film.

Le batterie presenti nelle due unità di emissione degli auricolari senza fili OnePlus Nord Buds CE sono da 27 mAh e assicurano – in fatto di autonomia – 3 ore di telefonate o 4.5 ore di riproduzione musicale, che salgono a 20 in totale grazie alla custodia ovale (58.61 x 51.1 x 24.9 mm) a sua volta dotata di una batteria da 300 mAh, capace di offrire 81 ulteriori minuti di riproduzione dopo 10 minuti di “ospitata” degli auricolari, grazie alla ricarica rapida.