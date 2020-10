OnePlus Bullets Z Bass Edition vs Blaupunkt BTW Pro +: è sfida a suon di auricolari Bluetooth

Nelle scorse ore, sempre grazie al mercato indiano, il panorama degli accessori per l’ascolto musicale individuale si è arricchito di due nuovi protagonisti, rappresentati dagli auricolari Bluetooth OnePlus Bullets Z Bass Edition e dal modello true wireless BTW Pro Plus di Blaupunkt.

A margine della presentazione dello smartphone OnePlus 8T, dell’OnePlus Nord in edizione speciale, e degli auricolari Buds Z, OnePlus di BBK Electronics, che pure ha messo in campo un powerbank (nero e verde, circa 15 euro) da 10.000 mAh, con due porte di ricarica USB Type-A, ha annunciato, nelle colorazioni Bass Blue e Reverb Red, un nuovo paio di auricolari Bluetooth cablati, i Bullets Wireless Z Bass Edition che, rispetto al modello originario, all’interno di una struttura impermeabile (IP55), propongono driver da 9.2 mm riprogettati per esaltare ancor di più i bassi, al netto di altre migliorie tecniche, rappresentate dalla connessione Bluetooth 5.0 che abbassa ancor di più la latenza del collegamento (da 110 a 100 ms) con la sorgente audio.

Qualche compromesso, pur di arrivare al prezzo di 1.999 rupie (pressappoco 23 euro), non manca: pur presenti le superfici magnetiche esterne e la ricarica rapida Warp Charge (in 10 minuti si guadagnano 10 ore), la batteria assicura un’autonomia minore del modello di Aprile, qui da 17 ore totali contro le 20 complessive precedenti.

A sfidare sul mercato indiano gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition (ma soprattutto i Buds X) concorrono gli auricolari BTW Pro + messi in campo dalla teutonica Blaupunkt, al prezzo di 6.999 rupie (circa 81,35 euro). Questi ultimi, con uno chassis nero impermeabile (IPX7, contro sudore e schizzi d’acqua), schierano driver da 9.2 mm, ma beneficiano anche, nel Bluetooth 5.0 con associamento automatico, del codec aptX di Qualcomm, per il supporto alla musica a 16 bit e alle sonorità HD. Dal punto di vista telefonico, la presenza di due microfoni permette di gestire sia le chiamate in vivavoce, che di attivare a loro favore la riduzione (ENC) del rumore, senza contare la facoltà di interpellare gli assistenti virtuali Siri e Google Assistant, cui chiedere la lettura dei messaggi, di far partire delle chiamate verso i propri contatti, o di fissare degli appuntamenti.

Le batterie, da 70 mAh in ogni unità, in coppia con la custodia a sua volta provvista di 740 mAh, portano lo stato di stand-by a 120 ore, e l’autonomia effettiva a 36 ore totali di riproduzione musicale.