Non solo auricolari true wireless: da Xiaomi in arrivo una neckband con cancellazione ibrida del rumore

Con l’arrivo sul mercato degli AirPods di Apple (oggi alla seconda generazione), il mercato è stato letteralmente invaso dagli auricolari true wireless (TWS), del tutto privi di cavi fastidiosi: dunque, è quasi in controtendenza che Xiaomi, già avvezza al settore del puro wireless (basti vedere gli AirDots Pro e Redmi), nel corso di alcune confidenze avvenute su Cina Weibo, ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova neckband, con auricolari in-ear, naturalmente Bluetooth.

Il nuovo prodotto, ad oggi ancora senza un nome ufficiale nel mentre ne viene varato il crowdfunding ufficiale (sulla piattaforma proprietaria Youpin), è concepito per assicurare tranquillità negli ambienti rumorosi (es. sugli aerei), e per consentire un tranquillo ascolto musicale anche in quegli ambienti chiusi solitamente saturi di chiacchiericcio, come la saletta di un bar o la banchina di una metro. Il tutto viene ottenuto grazie a una tecnologia ibrida di cancellazione del rumore, non troppo dissimile da quella già sperimentata da Xiaomi in un modello di wearable acustico del 2017, di tipo ibrido, analogico-digitale.

Grazie a questo sistema, formato da una serie di microfoni, la neckband Xiaomi catturerà i rumori, compresi tra una frequenza di 50 e 1500 Hz, riuscendo ad attuare (con un’onda inversa) una diminuzione di 20 decibel, con possibilità di disattivare la tecnologia, alla bisogna, mediante due appositi interruttori: grazie alla batteria di cui sarà dotato questo supporto wearable, previa ricarica della stessa in un paio d’ore, si otterrà un’autonomia di financo 12 ore.

Attualmente, è possibile comprare la nuova neckband Xiaomi con cancellazione ibrida del rumore a prezzo scontato, grazie al crowdfunding, versando circa 55 euro (439 yuan): al momento della messa in vendita ufficiale, il 7 Agosto, presso anche lo store Xiaomi TMall, il prezzo salirà a pressappoco 63 euro (pari al listino originale di 499 yuan).

Secondo quando consultabile nel NewsFeed del social network cinese, Xiaomi avrebbe anche intenzione di lanciare un prodotto simile, prezzato intorno ai 37 euro (299 yuan) che, pur all’interno di un design simile, dovrebbe esser più conveniente in quanto privo di cancellazione del rumore.