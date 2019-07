Noise ColorFIT 2, ufficiale la smartband con fitness tracker e monitoraggio del ciclo mestruale

All’ombra della blasonata Samsung Galaxy Fit, non mancano le alternative low cost per chi desideri una smartband funzionale ma accessibile: alle già presenti Honor Band 4 e Xiaomi Mi Band 3 si appresta ad aggiungersi, tra qualche ora, comunque entro Luglio, al prezzo di 26 euro circa (1.999 rupie, via e-store ufficiale gonoise.com), la ColorFIT 2, ultima creazione dell’indiana Noise, cadenzata nelle 3 tonalità alternative Dusk Pink, Midnight Black, e Twilight Blue.

ColorFIT 2 riprende il design del primo modello, da classica smartband che, in virtù della certificazione IP68, contro polveri e liquidi, può essere utilizzata anche nelle attività sportive (es. nuoto) che richiedono il contatto con diretto l’acqua, anche per lungo tempo (in assenza di dati sulla batteria, contribuisce l’esile peso di appena 20 grammi).

Il display della Noise ColorFIT 2, un pannello LCD a colori da 0.96 pollici, provvisto di una buona densità d’immagine (186 PPI) e risoluzione (160 x 80 pixel), permette di tenere sott’occhio i dati di proprio interesse, in modo chiaro, anche sotto la vivida luce del Sole.

Inteso come wearable smart, una volta associato via Bluetooth con un iPhone o uno smartphone Android, permette di ottenere le notifiche delle chiamate, degli SMS ricevuti, o dei messaggi tratti dalle più attuali app del momento (Facebook, WhatsApp, Skype, etc): mediante la companion app chiamata “NoiseFIT Sport“, disponibile nei principali app store, e strutturata secondo un trittico di schede informative (Dall’Allenamento allo Stato passando per il Profilo), è possibile settare degli allarmi, variare i quadranti esibiti, selezionare le app da cui ricevere le notifiche, ed analizzare statisticamente i dati salutistici.

Proprio in ottica salutistica, la Noise ColorFIT 2 dà il meglio di sé, col reminder anti sedentarietà, il podometro, il monitoraggio del sonno, quello della frequenza cardiaca h24 (con annessi alert), e quello di 14 attività sportive (comprensive di corsa, camminata, allenamenti da tapis roulant, yoga, e danza), con annesse notifiche ogni qualvolta si raggiunga un determinato obiettivo prefissato (via app). Non manca nemmeno, in omaggio al gentil sesso, il rilevamento del ciclo mestruale, con indicazione del periodo di ovulazione, quindi sottratto a complicati calcoli fatti a mano.