Mi TV 4A 40 Horizon Edition: ufficiale la nuova smart TV low cost elegante di Xiaomi

Non è la prima volta che Xiaomi presenta un dispositivo in Horizon Edition: la sigla in questione, ideata per evidenziare schermi attorniati da cornici quasi invisibili all’insegna di un design molto elegante, è stata già applicata a un notebook ed a due smart TV. Proprio quest’ultimo settore, nelle scorse ore, si è arricchito, in India, dell’esemplare Mi TV 4A 40 Horizon Edition.

La Mi TV 4A 40 Horizon Edition (dal 2 Giugno, a 23999 rupie o 269 euro) è un apparecchio televisivo borderless (93,7% di screen-to-body), che mette al centro della scena uno schermo IPS (178° angolo di visuale) da 40 pollici risoluto in FullHD, con 60 Hz di refresh rate, e 9.5 ms come tempo di risposta: ancora a vantaggio della sezione visiva opera la tecnologia messa in campo dal Vivid Picture Engine che, studiato da Xiaomi, enfatizza contrasto e colori, portandoli oltre la media.

Sul versante audio, in grado di avvolgere tutto il pubblico grazie all’effetto surround del DTS-HD, sono presenti due speaker da 10W cadauno, per un totale, quanto a output sonoro, di 20W. Volendo, è possibile sfruttare le connettività senza fili, Wi-Fi n mono banda, e Bluetooth 4.2, per collegare altoparlanti esterni senza l’ingombro dei cavi.

A coordinare la scheda tecnica della Mi TV 40 Horizon Edition è un processore quadcore A53 Amlogic, messo in tandem con la GPU Mali 450: una sufficiente scorrevolezza viene assicurata dall’innesto di 1 GB di RAM, con 8 GB di storage messi a disposizione del sistema operativo, Android TV: quest’ultimo è ancora a base 9, ma offre il contributo di Assistant, e il supporto a Chromecast. Xiaomi, di suo, ha applicato l’aggregatore di contenuti PatchWall, che fa da hub a oltre 25 streaming (es. Netflix, Prime Video o Disney+), fornito la possibilità (Mi Home) di controllare la propria domotica AIoT compatibile, e inserito la funzione Mi Quick Wake, che permette di tornare a guardare i programmi preferiti riaccendendo la TV in meno di 5 secondi.

Concludono la scheda tecnica della Mi TV 4A 40 Horizon Edition le porte sul retro, concretizzate in una tripletta di HDMI (una con ARC, canale audio di ritorno), un paio di USB 2.0 Type-A, un jack da 3.5 mm, una S/PDIF per i device audio, e una Ethernet.