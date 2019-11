Mi Smart Band 3i: ufficiale la smartband iper-economica di Xiaomi

Decisamente in vena di presentazioni, dopo il nuovo proiettore laser a tiro corto palesato nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori, Xiaomi ha ufficializzato anche un nuovo wearable, rappresentato da una fitness band iper economica, la Xiaomi Mi Smart Band 3i, per ora limitata al mercato indiano, nel quale risulta in pre-ordine dalla data odierna.

Xiaomi Mi Smart Band 3i ha un telaio oblungo (4.68 x 1.81 x 1.1 cm) in policarbonato nero, somigliante a quello del predecessore (che affiancherà nelle vendita assieme alla recente Mi Band 4), del quale condivide anche il sistema di ricarica, mentre il cinturino è in morbido TPU. La parte alta del tracker evidenzia un longilineo display AMOLED, monocromatico, da 0.78 pollici, risoluto a 128 x 80 pixel, ben leggibile all’aperto (300 nits di luminosità massima), protetto da un filtro anti-graffi ed anti impronte, corredato sul basso da un avvallamento capacitivo per la conferma delle opzioni da menu.

Collegato allo smartphone Android (dalla versione 4.4 in avanti) o iOS (dalla 9 e successive) via Bluetooth 4.2 LE, permette di sbloccarlo, di ritrovarlo qualora smarrito, di mostrare le notifiche dalle applicazioni di chat/social, senza dimenticare la facoltà di far leggere i messaggi ricevuti e di allertare, via vibrazione, sulle chiamate in arrivo (con possibilità di rifiutarle). Sempre in ottica smart, nello Xiaomi Mi Smart Band 3i non mancano le previsioni meteo, ed i promemoria degli eventi.

Purtroppo, è privo del cardiofrequenzimetro ma, ciò nonostante, grazie all’accelerometro triassiale di cui è dotato, Xiaomi Mi Smart Band 3i analizza il sonno, riproduce avvisi anti-sedentarietà, e attenziona (a livello di passi fatti, e calorie bruciate) diverse attività sportive (es. camminata, ciclismo, corsa, allenamenti, tapis roulant), anche a contatto con l’acqua (nuoto, snorkeling, pesca), essendo resistente a pressioni in acqua sino a 5 atmosfere (50 metri per 10 minuti), riportando tutti i dati raccolti nell’app multipiattaforma “Mi Fit”, grazie alla quale è possibile fissare anche gli obiettivi da raggiungere.

Dotato di una batteria da 110 mAh, caricabile in 2.5 ore, Xiaomi Mi Smart Band 3i – attualmente proposta a pressappoco 16 euro (1.299 rupie) – assicura quasi 3 settimane di funzionamento, ovvero 20 giorni, prima del successivo rabbocco energetico.