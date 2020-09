Mediacom mette in campo un tablet convertibile e un all-in-one

Mediacom, specialista italiana della computazione compatta, dopo il modello da 10” torna ad occuparsi di tablet convertibili, con il più grande SmartPad 11.6 Azimut 2, che arriva sul mercato poco dopo l’altrettanto interessante All in One 241/64.

Ideale per occupare poco spazio su una scrivania, il computer (con Windows 10 Home a 64 bit) all-in-one di Mediacom esibisce, entro cornici accettabili, un display LCD IPS da 23.6 pollici, Widescreen, risoluto in FullHD, dietro il quale si cela l’hardware dell’All in One 241/64 (329 euro) con il processore dual core (da 1.1 a 2.24 GHz) Intel Celeron N3350, munito di GPU integrata Intel HD 500, con ambedue le unità elaborative supportate da 4 GB di RAM (DDR3L) e da 64 GB di storage flash espandibile via microSD o tramite uno slot da 2.5” (per HDD o SSD): una potenzia media da dissipare pari ad appena 6W, grazie a tali scelte di assetto, permette adottare uno chassis sottile (54 x 31.9 x 3.4 cm), mantenendolo leggero (3.1 kg) e quindi molto ben trasportabile da una stanza all’altra in quanto soggetto a dissipazione termica fanless.

Comprensivo di connettività senza fili, tra cui il Wi-Fi e il Bluetooth 4.0 (es. per collegare un combo tastiera-touchpad come il modello Mediacom MCK890TV venduto a 29.90 euro), l’All in One 241/64 è molto completo in termini di porte, nascoste sul retro, stante la presenza di cinque USB (di cui un paio 3.0), di una HDMI, di una coppia di jack da 3.5 mm, e di un RJ54 per l’Ethernet LAN.

Necessitando di un prodotto destinato al professionista itinerante, agile nell’uso grazie alle applicazioni di Android 10, è possibile impiegare i consueti sei mesi di abbonamento gratuito al palinsesto di Infinity (film, cartoni, serie TV, programmi, etc) a bordo dell’elegante (in nero) tablet convertibile Mediacom SmartPad 11.6 Azimut 2 (274.8 x 175.8 x 9.5 mm, per 1.290 grammi) : quest’ultimo (349 euro), sempre abbinato a una cover con tastiera, fa ricorso a un display LCD IPS da 11.6 pollici FullHD sormontato da una webcam da 5 megapixel, per selfie o videochiamate mentre, dietro, la fotocamera principale arriva ad 8 megapixel. A gestire l’imaging, ed i calcoli logici, bada un processore ad otto core (1.6 GHz), qui messo in tandem con 4 GB di memoria volatile, e con 64 GB di storage per l’archiviazione, comunque estendibili di 128 GB ulteriori introducendo una microSD.

Utilizzabile anche per gestire le telefonate, grazie allo slot per il Dual SIM 4G, magari in tandem con le attuali offerte ricche di traffico dati, ma anche come localizzatore, grazie al GPS di cui è provvisto, il Mediacom SmartPad 11.6 Azimut2 opta per il Bluetooth 4.2 e per il Wi-Fi n, traendo energia per la batteria, da ben 6.000 mAh, attraverso la porta microUSB Type-C.