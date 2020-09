Mai più senza internet con le sim dati in abbonamento: fino a 100 GB per tutti i device

Che si tratti di leggere mail sul tram dal tablet, di lavorare al pc in un parco mentre i propri figli giocano all’aria aperta o di rendere più smart la propria vita on-the-go nelle situazioni più disparate, le SIM dati in abbonamento sono senza alcun dubbio la soluzione più adatta a questa sete di gigabyte.

Restare sempre connessi, al di là della connettività offerta dal proprio smartphone, è davvero utile se non addirittura fondamentale per molte persone, soprattutto studenti e figure professionali che possono in questo modo sfruttare ogni attimo del proprio tempo. Soluzioni come le chiavette internet o i modem portatili sono poi perfetti anche per chi viaggia spesso e vuole avere con sé una scorta praticamente inesauribile di gigabyte.

Fra le varie offerte in abbonamento per SIM dati spiccano quelle di Vodafone ed in particolare la Giga Speed Plus 50 e la Giga Speed Plus 100. Si tratta della migliore alternativa per chi non vuole o non può avere una linea telefonica fissa, potendo fruire dei giga a disposizione anche in mobilità. La prima costa 11,99 euro al mese, la seconda soltanto 19,99 euro al mese. E’ previsto un costo di attivazione pari a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per chi ha una SIM dati già attiva.

Entrambe le offerte prevedono un abbonamento minimo di 24 mesi e mettono a disposizione del cliente ogni mese rispettivamente 50 e 100 GB di traffico dati che può essere utilizzato, come prima accennato, su tablet, chiavette internet e su modem wifi portatili.

A tal proposito, vi è anche la possibilità di abbinare alle Giga Speed Plus 50 e la Giga Speed Plus 100 anche uno tra i più potenti e sicuri modem che supporta la connessione contemporanea di un massimo di 10 dispositivi. Peraltro si tratta di un modem semplicissimo da utilizzare, che non richiede particolari configurazioni e con una batteria a lunga durata ideale per l’utilizzo in viaggio o fuori casa.

Il modem Wi-Fi Vodafone costa solo 1 euro in più al mese per 24 rate per chi attiva la tariffa Giga Speed Plus 50, mentre chi opta per la Giga Speed Plus 100 potrà avere il modem al costo di 1 euro una tantum.

Per chi vuole navigare senza pensieri, Vodafone offre al costo di 1,49 euro al mese l’opzione Rete Sicura che garantisce la protezione dei propri dati personali mentre si naviga sul web, blocca i siti poco sicuri e filtra i contenuti ritenuti non idonei ai bambini. Il primo mese è gratuito.

Va, infine, precisato che il traffico dati può essere consumato in Italia e all’interno dei confini dell’Unione Europea.