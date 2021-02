"Luci della ribalta": Xiaomi presenta globalmente Mi 11, Mi TV Q1 75 e non solo

Si è da poco concluso l’evento (registrato) di Xiaomi, col quale il brand cinese ha presentato globalmente il già noto top gamma Xiaomi Mi 11, in arrivo in Italia a Marzo, con prezzi (riportati nei commenti), che oscillano tra i 799.90 e gli 899.90 euro, confermato l’aggiornamento alla nuova interfaccia MIUI 12.5 (con risparmio energetico del 15% ed elaborativo del 22) per vari smartphone Xiaomi (es. Mi 11 5G, Mi 10/10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro) già dal 2° trimestre di quest’anno, e annunciato l’arrivo della smart TV Mi TV Q1 75 e della versione griffata Mercedes del Mi Electric Scooter.

Vera novità dell’evento, con disponibilità italiana dal 10 Marzo (a 999 euro per le prime 24 ore, poi stabilmente a 1.299 euro su Mi Store Italia e mi.com), si è rivelata essere la smart TV Mi TV Q1 75 (1.673,5 x 368,9 x 1.029,9 mm, per 33.3 kg): quest’ultima dispone di un display QLED edge-to-edge, quindi tra cornici molto risicate, da 75 pollici, risoluto in 4K UHD che, attraverso un local dimming full array da 192 zone di controllo, profonde una luminosità di punta di 1.000 nits, un contrasto da 10.000:1, ed una notevole copertura sugli spazi colore NTSC (100%), DCI-P3 (95%), BT 709 (99%), senza alcun detrimento qualitativo nel caso non si sieda frontalmente davanti alla TV (178° di angolo visuale) e, anzi, con il plus dei frame simulati via MEMC, del supporto ai principali standard HDR (HDR10/10+, Dolby Vision, HLG) ed un occhio di riguardo ai videogiocatori (120 Hz di refresh rate).

In ambito audio, è prevista la presenza di 6 speaker (con bassi attenzionati da 4 woofer), per un output sonoro da 30W accreditato del supporto alle tracce Dolby Audio e DTS-HD. Lato hardware, ad animare la smart TV Mi TV Q1 75 di Xiaomi bada il processore MT9611 di Mediatek, coadiuvato da 2 GB di RAM e da 32 GB di storage eMMC, sul quale gira il sistema operativo Android 10 apportatore del supporto ad Assistant, sebbene sia previsto anche quello ad Amazon Alexa, con i microfoni disattivabili mediante pulsante fisico sul bordo inferiore.

Non manca il modem per il Wi-Fi ed il Bluetooth 5.0 (anche per il telecomando), oltre al ricevitore di segnali a infrarossi ed al sintonizzatore per il digitale terrestre. Le porte di corredo, infine, contemplano il jack da 3.5 mm, un ingresso ottico, una RJ45 per l’Ethernet a 100 Mbps, un paio di USB 2.0, e tre HDMI 2.1 (con Auto Low Latency per i gamers, una con canale audio avanzato di ritorno).

Già disponibile all’acquisto da oggi, presso Unieuro e Mi Store Italia, a prezzo di 799.90 euro comprensivi di Mi Portable Air Pump per gli pneumatici gonfiabili, è l’edizione Mercedes-AMG del Mi Electric Scooter: quest’ultimo (1130 x 430 x 1180 mm) può essere agevolmente trasportato ovunque, essendo leggero (14.2 kg) e ripiegabile (1130 x 430 x 490 mm): di base assicura una mobilità sicura grazie a una luce anteriore da 2W (con copertura di 10 metri) ed a un doppio sistema frenante, meccanico ed eABS: il motore, da 300W, assicura una velocità massima da 25 km/h, mentre la batteria, da 12.800 mAh, caricabile in 8 ore e mezza, promette un’autonomia di 45 km. In ottica smart, rispondono presenti all’appello un display LCD (es. per la velocità istantantanea e la situazione delle luci), il Bluetooth 4.1 LE, l’interazione con gli smartphone Android (dal 4.3) e iOS (dal 9) via app Xiaomi Home (dalla quale desumere anche kilometraggio o stato della batteria, e attivare o disattivare il relativo blocco elettrico).