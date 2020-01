Line Friends Bluetooth: da Xiaomi gli auricolari true wireless dedicati a Sally e Brown

Quasi a cadenza giornaliera, trapelano informazioni dal crowdfunding (Youpin) di Xiaomi, che confermano come il colosso cinese sia estremamente versatile e pronto a soddisfare anche la minima esigenza emersa sul mercato. A volte, si tratta di prodotti dal minimalismo esagerato, come anche nel caso dell’ultimo proiettore smart “palmare” ma, con il nuovo paio di auricolari true wireless Xiaomi Line Friends Bluetooth, il colosso hi-tech di Lei Jun si è decisamente dato al vezzo estetico.

Gli Xiaomi Line Friends Bluetooth sono degli auricolari senza fili molto leggeri (visto il peso di 4 grammi cadauno), impermeabili contro sudore e schizzi d’acqua (IP5X) che, pur ispirati progettualmente dai “cugini” Redmi AirDots, se ne distinguono per l’estetica.

La custodia, innanzitutto, pur oblunga in ambedue le versioni concepite, è dedicata in un caso alla papera Sally e, nell’altro, all’orso Brown, protagonisti della serie animata Line Friends (nata dagli adesivi della chat cinese Line), già impiegati da Xiaomi per bollitori del latte, termos, dispenser del sapone, e financo una limited edition dello Xiaomi Mi 9 SE.

Spalancata la custodia, si palesano gli auricolari Xiaomi Line Friends, con i volti di Sally o Brown stampigliati elegantemente sulle superfici esterne, nel mentre – all’interno – è presente il modem per il Bluetooth 5.0, ed una batteria in grado di assicurare quasi una settimana (6 giorni) di stand-by o, più realisticamente, 3.5 ore di riproduzione ininterrotta, suscettibili di essere incrementate grazie a un sistema di messa in pausa smart (in pratica, gli auricolari si spengono quando, inseriti nella custodia, ne toccano gli ugelli magnetici, per diventare operativi appena, estratti, ne vengono allontanati).

Al momento, il frutto dell’ennesima campagna di crowdfunding patrocinata da Xiaomi su Youpin è già in commercio altrove, su diversi importatori internazionali (con spedizioni anche verso l’Italia), tra cui Aliexpress, che vende gli Xiaomi Line Friends Bluetooth al prezzo di 29.38 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo pieno abituale (di 48.96 euro).