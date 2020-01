Wanbo Q6A: da Xiaomi il proiettore smart compatto per il FullHD

Normalmente, quando si pensa ad un proiettore, il minimo che possa capitare è d’imbattersi in un dispositivo che, per erogare ottime performance e rese visive, sia contraddistinto da dimensioni importanti. Grazie alla piattaforma di crowdfunding Youpin, però, Xiaomi è riuscita a dimostrare il contrario, mediante il nuovo e compatto proiettore smart Wanbo Q6A, ora pronto all’acquisto ricorrendo a Bangood.

Wanbo Q6A ha la forma di un piccolo quadrato dagli angoli estremamente arrotondati che, per dimensioni (73x73x63mm, per 250 grammi), sta tranquillamente sul palmo della mano, risultando molto portable: a tale scopo, integra una batteria da 3.800 mAh che garantisce, senza ricorrere all’alimentazione, 3 ore d’autonomia, potendo guadagnare un’extra operativo grazie alla porta USB che permette di connettervi un powerbank.

Dotato di tecnologia a LED, il DLP interno, affiancato da 2 GB di RAM, proietta immagini FullHD a 16:9 molto luminose (6.500 lumen) e contrastate (1000: 1), su una diagonale che può andare da 50 a 120 pollici (passando per 80 e 100”), a una distanza dalla parete (o dal telo di proiezione) da 1.5 (minimi) a 3 (massimi) metri. Sempre in ottica multimediale, va annotato come il Wanbo Q6A patrocinato da Xiaomi possa mettere in campo uno speaker da 2 W e, sul retro, un jack da 3.5 mm.

Corredato internamente di una memoria d’archiviazione pari a 16 GB, permette l’espansione dello storage via lettore microSD o la porta USB summenzionata e, in più, non si fa mancare un modem per il Bluetooth 4.0 ed il Wi-Fi dual band: presente sul tettuccio il pulsante d’accensione, i controlli sono manuali, tranne l’automazione per la correzione della distorsione trapezoidale.

In sconto del 38% sul prezzo abituale (475.69 dollari), il proiettore smart Wanbo Q6A è attualmente prezzato a 296.92 dollari corrispondenti, cambio alla mano, a poco meno di 269 euro, con la consegna stimata entro 35 giorni massimi (stante la spedizione dalla Cina).