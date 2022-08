LG annuncia la nuova generazione degli auricolari tws Tone Free

Ascolta questo articolo

Il periodo di riconquistata vivacità in casa LG, reduce dal varo del tablet Tab Ultra, è appena proseguito col varo, a partire dalla fine del mese di Agosto, della nuova generazione di auricolari senza fili Tone Free, caratterizzati da una miglior indossabilità, da inedite funzioni e da migliorate performance.

Partendo dal modello di punta, gli LG T90, dall’indossabilità più comoda e precisa grazie al design frutto della collaborazione con Postech Ergonomic Design Technology Lab, all’interno dello chassis impermeabile (IPX4), hanno driver dinamici da 11 mm con grafene per minimizzare le distorsioni: la cancellazione attiva del rumore, gode poi di due tecnologie incrementative, come il Double Step ANC, che raddoppia la frequenza di rilevamento dei rumori ambientali, e il Real Time ANC Optimizer, che costantemente tien conto della posizione dell’auricolare nelle orecchie.

Secondo il costruttore, gli auricolari LG T90 non mancano dell’audio stereo (Dolby Atmos), enfatizzato dalla tecnologia proprietaria di virtualizzazione audio: la tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing porta, con naturalità e pienezza, l’audio spaziale (come i rivali di Apple AirPods e Beats, e quelli di Samsung Galaxy Buds Pro, Buds Live, Buds 2), laddove il Dolby Head Tracking si occupa di ricalibrare l’output sonoro in relazione alla posizione del capo, e la Snapdragon Sound Technology Suite abbassa la latenza assicurando una notevole stabilità quasi in stile auricolari cablati. Sul piano delle telefonate, la riduzione del rumore ambientale risulta esser stata perfezionata.

Dotati sempre della custodia igienizzante con raggi UV (mutuata dai precedenti Tone Free FP9), che ora esegue la procedura sull’intero dispositivo, utile anche come ripetitore (Plug&Wireless) per i device privi di Bluetooth cui sia connessa, gli LG T90, una volta caricatisi del tutto in un’ora, assicurano sino a 9 ore di operatività (senza ANC), che salgono a un totale di 29 (+20) grazie alla succitata custodia.

A tali auricolari sono poi stati affiancati, all’interno della sotto gamma TONE Free Fit dedicata a chi fa sport, non foss’altro per la tecnologia SwivelGrip che evita che le unità d’emissione cadano nel mentre ci si cimenta in esercizi molto vigorosi, gli impermeabili (IP67) auricolari TF7 e TF8 (anche con funzione Plug&Wireless per una custodia che offra il Bluetooth ai tapis più datati), beneficiati dall’audio spaziale di Meridian, dalla cancellazione attiva del rumore, ANC (anche grazie ai tre microfoni), sempre dalla custodia igienizzante UVnano, autonomi per un totale di 30 ore (10 per le unità, 20 per la custodia).

Infine, quale modello di auricolari intermedi, tra i modelli sportivi TF7 / FT8 e il top T90, ha fatto la sua comparsa l’iterazione T60, sempre impermeabile (contro sudore e schizzi d’acqua, IPX4), con driver dinamici da 11 mm con grafene, cancellazione attiva del rumore migliorata dall’algoritmo Double Step ANC, audio Meridian Sound, 30 ore di autonomia complessiva (partendo dalle 9 degli auricolari) grazie alla custodia con UVnano.