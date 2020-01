Lenovo ThinkPad X1 Fold: al CES 2020 il tablet pieghevole che diventa netbook

Nella ridda di annunci ed eventi in corso di svolgimento al CES 2020, Lenovo – già vettore di portatili e display professionali, oltre che di un intrigante gaming notebook – ha da poco svelato un tablet pieghevole che, opportunamente flesso, diventa un vero e proprio netbook con prestazioni più che attuali.

Ispirato ai Microsoft Surface Duo e Neo di fine 2019, il ThinkPad X1 Fold (previsto in commercio per la seconda metà dell’anno in corso) ha uno chassis realizzato con un mix di fibra di carbonio e leghe di metalli leggeri: “nudo” misura 299.4 x 236.0 x 7.8 mm mentre, rivestito di una custodia in pelle con stand posteriore (Stand ThinkPad X1 Fold), così da assomigliare a un elegante taccuino, arriva a 158.2 x 236.0 x 27.8 mm (per 1 kg) comunque occultabili nel fodero di una giacca.

Esteso, propone – con un aspetto panoramico orizzontale a 4:3 – un display AMOLED da 13.3 pollici risoluto a 2048×1536 pixel, sormontato da una webcam compatibile con la biometria di Windows Hello: ancorché utilizzabile anche in verticale, magari mentre si legge un PDF o si programma, è quando viene piegato a metà del lato lungo (senza timori, stante un rinforzo posteriore in alluminio) che desta un effetto “wow”, con la alta che può essere usata per scrivere con appositi pennini, e quella bassa che palesa immediatamente una tastiera virtuale. Volendo, è possibile agganciarvi magneticamente sopra una opzionale tastierina wireless fisica, la Mini Fold, per un miglior feedback di scrittura.

Ai lati, il Lenovo ThinkPad X1 Fold mostra due Type-C (di 1a e 2a gen) e, nell’eventualità si opti per la variante con 4G (e, più avanti, per quella con 5G), uno slot per la schedina telefonica: nel mezzo, affiancati da un modem per il Wi-Fi ax/6, debitamente energizzati per 11 ore dalla batteria (da 50W), opereranno processori Intel con tecnologia ibrida e scheda grafica integrata (UHD Gen 11), che nella fattispecie faranno appello a un ammontare della RAM (LPDDR4X) pari a 8 GB e a uno storage SSD previsto nelle pezzature da 256 GB (2.499 dollari) e 1 TB.

Inizialmente, il tablet flessibile ThinkPad X1 Fold girerà con Windows 10 Pro opportunamente customizzato per la natura foldable del terminale ma, nella seconda generazione dello stesso, è atteso finalmente l’implementazione di Windows 10X.