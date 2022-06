Lenovo schiera il notebook ThinkBook 13s inAMD Ryzen Edition

Ascolta questo articolo

Oltre a XMG, anche la cinese Lenovo ha aggiornato il proprio listino di notebook, con la presentazione, per ora a favore del mercato interno, del notebook ThinkBook 13s in AMD Ryzen Edition, ma sempre sotto l’egida software del sistema operativo Windows 11.

Dotato di uno chassis (297 x 211 x 14.9 mm per 1.23 kg) esteticamente indistinguibile rispetto alla precedente versione Intel based, il nuovo ThinkBook 13s Ryzen Edition annovera le connettività più recenti, non facendosi mancare le porte USB Type-A, HDMI e USB 4.0 (ma non Thunderbolt 4) Type-C (in questo caso, due), oltre a un’autonomia capace di coprire una giornata di lavoro. Lo schermo LCD, presumibilmente IPS, ha una diagonale di 13.3 pollici, e un aspect ratio con rapporto a 16:10.

Può essere scelto nella risoluzione entry level da 1920 x 1200 pixel, o in quella top da 2560 x 1600 pixel (con contrasto a 1500:1), offrendo in ambedue le opzioni il 100% di copertura del color gamut SRGB e una luminosità di 300 nits.

Ai timoni di comando, si trovano i processori AMD Ryzen 6000 “Rembrandt” della serie efficientata (a 15W) U, con micro-architettura Zen 3+, a scelta tra l’hexacore a 12 threads Ryzen 5 6600U (da 2.9 a 4.5 GHz) e l’octacore a 16 threads Ryzen 7 6800U (da 2.7 a 4.7 GHz di frequenza massima di clock). Nel primo caso, la iGPU associata è una Radeon R660 mentre, nel secondo, sempre restando nella serie 600 delle Radeon con relativa architettura RDNA 2, si può contare sulla più convincente Radeon R680 (con 12 core unit sufficienti a garantire la qualità media, a 1080p, nel giocare ad Halo Infinite).

Passando alle memorie, il notebook Lenovo ThinkBook 13s, in predicato d’arrivare anche in Europa al più tardi in autunno, monta una RAM di tipo LPDDR5 6400, ammontante a 16 GB, mentre per lo storage, SSD M.2 con interfaccia PCIe, si può arrivare a un clou di 1 TB. Per ora non sono ancora noti i prezzi, ma voci di corridoio sussurrano che la versione col processore meno potente possa esser listata a 7.710 yuan, pressappoco 1.089 euro.