Lenovo: tutte le novità business dei nuovi ThinkPad, ThinkBook e ThinkVision

Nel comunicato con cui Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia dell’attesissimo foldable-PC Lenovo ThinkPad X1 Fold visto al CES 2020, il colosso cinese ha anche presentato il più leggero (907 grammi) ThinkPad mai concepito, il ThinkPad X1 Nano, oltre a nuovi laptop ThinkBook, ed al display professionale ThinkVision T27hv-20.

Lenovo ThinkPad X1 Nano (negli USA, a 2.499 dollari) può essere apprezzato con un display touch o meno da 13 pollici, risoluto in 2K, particolarmente gratificante nella visione e nella creazione dei contenuti, stante un valore del 100% sulla scala sRGB ed il supporto al Dolby Vision: sormontato da una webcam 720p con infrarossi, per Hello, capace di operare la scansione 3D del volto, ma anche di bloccare il terminale non appena ci si allontani dallo stesso, il nuovo arrivato (entro fine 2020, a un prezzo ancora ignoto sul mercato italiano) consente un accesso hands free anche col riconoscimento della voce dell’utente, di cui abbia rilevato la presenza, in ragione della presenza di 4 microfoni, integrati nel comparto audio assieme ad altrettanti speaker con Dolby Atmos.

Comunque provvisto di un tradizionale scanner per le impronte digitali, il leggero Lenovo ThinkPad X1 Nano, certificato Intel Evo (efficienza, con rapporto ottimale tra prestazioni e performance in ogni condizione), animato a discrezione dell’utente da Linux Ubuntu o da Windows 10 Pro, monta processori Intel di 11a generazione, Tiger Lake, fino all’i7, con grafica Xe o Iris, capaci di incrementare del 20% la produttività rispetto ad altri thin e light, e di velocizzare di 3 volte la creazione di contenuti. La RAM (LPDDR4X) può spingersi sino a 16 GB, laddove per l’SSD PCIe la punta massima è rappresentata da 1 TB. Grazie alla batteria, 48Whr, si ottengono anche più di 17 ore di autonomia, all’insegna di una scheda tecnica completa anche nelle connettività, col Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, il 5G opzionale, un jack da 3.5 mm, e un paio di porte Thunderbolt 4.

Accomunati da un design elegante, con un look bicolore e cornici strette attorno ai display, arrivano anche i nuovi portatili ThinkBook, alcuni dei quali (ThinkBook 13s Gen 2; ThinkBook 14s Yoga e ThinkBook 15p) animati da processori Intel di 11a generazione, ed altri (ThinkBook 15 Gen 2 e 14 Gen 2) da APU AMD Ryzen 4000 mobile.

ThinkBook 13s (Dicembre, da 779 euro+IVA) monta un 13 pollici (opzionalmente touch) WQXGA luminoso (300 nits), ben colorato (100%sRGB), col Dolby Vision, sormontato da una webcam con ThinkShutter per la privacy e due microfoni (per rilevare l’audio ambientale, condiviso, o privato): i processori Intel di 11a gen sino all’i7, coadiuvati da GPU integrate Iris X, possono confidare su massimo 16 GB di RAM (LPDDR4x) e su 1 TB di SSD M.2 PCIe: presenti due speaker Harman Kardon, e diverse porte (combo jack, HDMI 2.0b, Thunderbolt 4, USB 3.2), la batteria, da 56 Wh, offre 12 ore di autonomia, con successiva ricarica rapida, nonostante le connettività all’ultima moda (Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6).

Il convertibile ThinkBook 14S Yoga (Abyss Blu e grigio minerale per il telaio in alluminio anodizzato, da Dicembre, a 809 euro+IVA) mette il vetro Gorilla Glass a disposizione del display FullHD da 14 pollici, sensibile al tocco e con supporto alla Smart Pen: in questo caso, la GPU integrata è una UHD Graphics, a supporto dei processori Intel di ultima generazione, beneficiati da massimo 40 GB di RAM e da 2 TB totali di SSD M.2 PCIe (di cui uno via slot libero). Non mancano le connettività più recenti, Wi-Fi 6 e BT 5.0, le porte Thunderbolt 4 (1) e Type-C con power delivery, e financo un lettore di schede microSD. Se non è l’estrema versatilità a interessare, ma le ampie prestazioni, è d’uopo convergere sul ThinkBook 15p (Dicembre, da 999 euro+IVA) che, in tal senso, può fregiarsi di una scheda grafica dedicata sino alla GeForce GTX 1650Ti di Nvidia, al servizio di un display da 15.6 pollici, UHD (600 nits, 100% Adobe RGB, calibrazione X-Rite Pantone) o FullHD (300 nits, 100% sRGB, IPS).

ThinkBook 15 gen 2 (589 euro+IVA, Dicembre) e ThinkPad 14 gen 2 (639 euro+IVA, Dicembre) possono consentire display da 15.6/14 pollici FullHD con trattamento anti riflesso e, anche, con una certificazione di luce blu contenuta, ruotabili di 180°: animati dagli AMD Ryzen 4000, vantano microfoni ottimizzati per Microsoft Teams, speaker stereo con Dolby Atmos, l’immancabile HD camera con otturatore, tastiera retroilluminata con pad numerico e precision touchpad, opzione per il Wi-Fi 6, batteria da 45 Wh per 7.5 ore di autonomia e, soprattutto, nel caso del modello più grande, due auricolari opzionalmente integrati, subito operativi quando estratti, pronti a ricaricarsi quanto riposti al suo interno.

Ultimo, il suggestivo monitor ThinkVision T27hv-20 (339 euro+IVA, Dicembre) è un monitor da 27 pollici con speaker integrati, adatto alle videoconferenze grazie alla coppia di microfoni con cancellazione del rumore, attento ai consumi energetici (Smart Energy che mette in stand-by il tutto quando l’utente si allontana), ma anche alla privacy (Smart Guard), essendo capace d’oscurarsi qualora la webcam IR/RGB 1080p veda qualcuno alle spalle, o l’utente allontanarsi.