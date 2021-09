Lenovo lancia i primi notebook già predisposti con Windows 11

Oltre a Huawei e Nokia è Lenovo il terzo colosso della tecnologia ad aver annunciato, nelle scorse ore, un nuovo assortimento di portatili animati direttamente, a spacchettamento avvenuto, dal nuovo sistema operativo Windows 11, già noto in beta (anche RTM) e solo a qualche giorno di distanza dalla release stabile.

I laptop Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition e Ryzen Edition sono quasi uguali: il primo (in promo a 5.499 yuan, circa 732 euro, poi a 5.899 yuan, circa 785 euro) opta per processori Intel di 11a gen in veste di Core i5-1155G7 abbinato a una GPU dedicata GeForce MX450 di Nvidia, mentre il secondo ricorre ai chip AMD Ryzen, a scelta tra un Ryzen 5 5600U (4.399 yuan o 680 euro, poi a 4.799 yuan o 741 euro) e un Ryzen 7 4800U (4.799 yuan o 741 euro, poi a 5.199 yuan od 803 euro). A parte questo, le restanti specifiche, a cominciare dalle memorie, con 16 GB di RAM (PDDR4) e 512 GB di storage (SSD) sono uguali: a bordo, troviamo quindi un panoramico (16:10, ideale per il multi-tasking di Windows Snap) display LCD da 14” risoluto a 2.2K, con totale copertura del color gamut sRGB, anti-sfarfallio DC Dimming, bassa emissione di luce blu (confermata da TÜV Rheinland) e trattamento anti-riflesso.

La webcam supporta la biometria del riconoscimento facciale (Windows Hello) mentre, lato audio, sono presenti due speaker stereo col Dolby Atmos. L’utilizzo dei notebook Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Core o Ryzen Edition, provvisti di connettività stanziale Wi-Fi ax/6, punta energeticamente su una batteria da 56.5 Wh, caricabile rapidamente, a 65W, via USB Power Delivery: proprio in tema di porte, il sottile (15,9 mm) e leggero (1.4 kg) corpo metallico dei notebook in questione vanta un lettore di SD, una HDMI, un paio di USB Type-C e altrettante USB 3.2 Type-C.

Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition / Ryzen Edition vanta un display da 14 pollici a 16:10 risoluto a 2.8K (2880×1800 pixel), con 90 Hz di refresh rate, 400 nits di luminosità, SRGB al 100%, Dolby Vision e tutela per la vista: lato audio c’è sempre il Dolby Atmos. Anche in questo caso vi è una diarchia elaborativa: la variante Intel (certificata Intel EVO) è mossa da un Intel Core i5-11320H (5.499 yuan o 732 euro) con una iGPU dotata di 96 unità d’esecuzione, la Iris Xe G7, e 16 GB di memoria volatile, RAM (LPDDR4X a 4266 MHz), mentre quella AMD opta per un Ryzen 5 5600H (5.199 yuan o 692 euro) o un Ryzen 7 5800H (5.599 yuan o 745 euro), anche qui con iGPU (Radeon Graphics), e 16 GB di RAM (DDR4, a 3200 MHz): a parte questo, si tratta di classici notebook Windows 11, accomunati dall’integrare 512 GB di archiviazione a stato solido (SSD, NVMe PCIe). Il modello Intel, con Wi-Fi 6, vanta la porta Thunderbolt 4, senza dimenticare jack da 3.5 mm e USB 3.2 Type-A: la batteria, da 61 Wh si ricarica mediante il Power Delivery a 65 W. Nell’iterazione AMD, invece, la batteria, sempre da 61 Wh, si carica assai più velocemente, a 100 W.

Chiude (già in pre-ordine, con vendite dal 5 Ottobre, per breve tempo a 4.799 yuan o 639 euro, poi a 5.199 yuan o 692 euro) l’assortimento dei primi notebook Windows 11 di Lenovo, con una batteria da 50 Wh caricabile via PD a 65W, l’elegantissimo (non a caso protagonista della nostra copertina) Yoga 13s 2021 solo in Ryzen Edition. Spalancatone il corpo il metallo nero, sottile (13,8 mm) e leggero (1.22 kg), si palesa un display LCD da 13 pollici, risoluto a 2560 x 1600 pixel, con sRGB al 100%, Dolby Vision e grande attenzione alla vista (bassa luce blu secondo TÜV Rheinland, luminosità regolata in modo smart, anti-sfarfallio). Sotto la tastiera full sized retroilluminata opera il processore Ryzen 5 5600U con una combinazione di RAM DDR4 e storage SSD pari a 16+512 GB; tra le altre specifiche del terminale vi è un audio Dolby Atmos, la biometria Windows Hello, l’operatività a basso consumo del Modern Standby e connettività del calibro di jack da 3.5 mm, USB Type-C (un paio) e Wi-Fi ax/6.