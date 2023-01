LCD UST PT-CMZ50: il nuovo proiettore di Panasonic visualizza 80 pollici a 1 cm

Ascolta questo articolo

Particolarmente versato nel trattamento delle immagini, basti pensare agli ultimi annunci in fatto di fotocamere, smart tv, e monitor smart, il brand giapponese Panasonic ha presentato un nuovo proiettore a ottica ultra-corta, col nome di LCD UST PT-CMZ50, il cui arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre del 2023.

Adatto a contesti aziendali, museali, educativi e di intrattenimento, LCD UST PT-CMZ50 è versatile, potendo essere montato sia a parete che sul soffitto. Le immagini possono essere messe a fuoco tramite il telecomando, da cui si può accedere anche alle funzioni Image Shift e Digital Zoom Extender per adattare le immagini allo schermo: in caso di necessità è poi possibile spostare le immagini di ±10% in verticale / orizzontale. Panasonic promette una lunga durata del prodotto, con la sorgente luminosa e il filtro capaci di funzionare senza manutenzione sino a 20.000 ore, ma anche una certa efficienza energetica in watt per lumen, migliorata del 25% rispetto ai comparabili modelli con lampade e a focale corta.

Di base, Panasonic LCD UST PT-CMZ50 proietta immagini da 80 pollici, a 1 centimetro di distanza, senza il problema delle ombre. Grazie a una luminosità di 5.200 lumen con un contrasto dinamico a 3.000.000:1 viene meno anche il problema degli ambienti molto illuminati, magari con luci a LED. La risoluzione delle immagini in uscita è WUXGA, il che facilità la lettura anche delle parti in testo d piccole dimensioni sotto le presentazioni: i segnali in ingresso, invece, possono essere ricevuti, oltre che in 4K, anche in 2560×1080 (21:9) e 3240×1080 (27:9), in modo da assecondare la sempre maggior diffusione dei segnali in ingresso wide–screen (specie in contesti di video-riunioni, magari con Microsoft Teams Rooms).

Secondo Panasonic, il relatore può parlare da subito, visto che non c’è da aspettare che il proiettore LCD UST PT-CMZ50 si scaldi, posto che visualizza le immagini circa 1 secondo dopo essere acceso: ancora in termini di accensione, grazie al controllo CEC sul connettore HDM basta accendere il proiettore perché il contenuto sia visualizzato in automatico non appena viene riprodotto.

La presenza di un’uscita HDMI, poi, permette di collegare eventualmente un secondo proiettore, magari per estendere l’immagine. Nel caso invece vi fosse l’esigenza di cimentarsi nelle proiezioni wireless, LCD UST PT-CMZ50 supporta l’uso in tandem con l’accessorio PressIT o il modulo wireless serie AJ-WM50.