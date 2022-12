Panasonic annuncia le serie di monitor professionali entry level SQE2 e CQE2

Ascolta questo articolo

Il brand giapponese Panasonic ha annunciato due nuove serie di display professionali di fascia entry level, le SQE2 e CQE2, concepite per l’uso in ambienti, sia interni e privati che pubblici come nel digital signage, caratterizzati da un’elevata luminosità.

Le due serie di display Panasonic SQE2 e CQE2 sono accomunati da diversi elementi: possono essere installati con un angolo di inclinazione o anche in verticale e dispongono tanto di Android con possibilità di installarne le relative app quanto di un browser HTML5. Grazie al Wi-Fi supportano il mirroring dei contenuti dai device mobili e dai PC, mentre il Bluetooth permette l’uso di tastiere e mouse, in modo da semplificare ad esempio l’uso delle app e del browser.

Quanto a porte, i display delle serie SQE2 e CQE2 hanno 3 USB Type-A, una USB Type-C (con carica a 15W), e un poker di ben 4 HDMI in. Sempre in favore dei nuovi prodotti arriva la gestione e il controllo simultaneo dei gruppi di display connessi in rete via LAN o seriale.

Adatta ai punti vendita, agli spazi di collaborazione e alle sale conferenze, la serie SQE2 prevede monitor con 500 nits di luminosità e trattamento antiriflesso, con un valore di Haze elevato (in genere del 25%, ma del 28% sul modello da 86 pollici TH-86SQE2W da 86 pollici). La presenza di uno slot per gli Intel Smart Display Module conferisce ai prodotti una certa flessibilità, visto che è possibile usare una morsettiera, un sistema di presentazione wireless integrato, o un PC per vari contesti, come il broadcasting o il digitale signage. Da notare che tale serie comprende pure una DisplayPort e una uscita digitale.

Ideale per sale conferenze e aree didattiche, la serie CQE2 offre modelli in grado di funzionare per almeno 16 ore di fila al giorno (24 nel modello TH-98CQE2W): i pannelli impiegati sono LCD risoluti in 4K, quindi con 4 volte i pixel di un FullHD, ovvero da 3840 x 2160 pixel, caratterizzati da una luminosità che arriva a 500 nits.