Dal CES 2023 le smart TV OLED 4K di Panasonic con MLA

In una giornata ricca di novità per Panasonic, il noto brand giapponese ha sfruttato la sua presenza al CES 2023 anche per mettere nero su bianco la sua nuova offerta di smart TV OLED, previste per l’estate del 2023.

La nuova serie di TV OLED di Panasonic assume il nome di MZ2000 ed è prevista nelle diagonali da 55, 65 e 77 pollici. In tutti i modelli è previsto il processore HCX Pro AI mentre, come schermi, nella maggior parte dei modelli, si tratta della selezione di pannelli Master OLED Ultimate, con sistema di dissipazione multi-strato proprietario. A eccezione del modello da 77 pollici, tuttavia, nei modelli da 55 e 65 pollici i pannelli OLED hanno una struttura a microlenti chiamata MLA (Micro Lens Array), che migliora in efficienza i subpixel OLED.

Con tale premessa, i modelli con MLA fanno salire il picco di luminanza più alto del 150% rispetto ai tradizionali OLED: quindi, se è lecito attendersi valori di luminanza media a schermo intero tra 200 e 250 nits, il picco in HDR sarà di pressappoco 1500/1600 nits. Sono previsti il supporto agli standard HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision e, grazie ai sensori di luminosità e temperatura del colore ambientale (il cui miglioramento funzionato si apprezza anche nella Filmaker Mode), alle relative varianti HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ. La funzione algoritmica “Streaming 4K Remaster“, upscalati i contenuti più compressi, va poi a migliorarne accuratezza del dettaglio e nitidezza.

Lato audio, è presente, grazie alla controllata integrata Technics, la soundbar integrata “360° Soundscape” formata da speaker anteriori, laterali e due posteriori upfiring utili in caso si tracce Dolby Atmos. La potenza è di 160W e, come nella serie LZ2000, è possibile via configurazione con array a beamforming, potenziare il volume in un angolo (Spot) mantenendo il suono udibile per gli altri, indirizzare il suono verso uno specifico gruppo di persona in una certa area (Area) o puntare il suono in un punto preciso dell’ambiente (Pinpoint).

Il sistema operativo, “My Home Screen”, con la versione 8.0 guadagna in accessibilità per coloro che abbiano disabilità visive e uditive mentre, per il resto, è garantita una grande attenziona al gaming. La Game Control Board permette di richiamare facilmente impostazioni audio per giochi FPS o RPG, di controllare i parametri e introdurre gli affinamenti necessari: anche se è possibile, via Calman di Portrait Display, attuare la calibrazione manuale, via True Game si hanno vari preset di immagini per i giochi in HDR e SDR. Non mancano, poi, due HDMI 2,1, l’ALLM, i il VRR, il supporto ad AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync e il refresh-rate fino a 120 Hz: purtroppo, il supporto al gaming Dolby Vision rimane a 60 Hz.