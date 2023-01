Lumix S5 II: ufficiale la nuova mirrorless full-frame di Panasonic

Ascolta questo articolo

A circa un anno e mezzo dalla prima generazione, Panasonic ha annunciato la nuova fotocamera full-frame Panasonic Lumix S5 II (Febbraio, 2199 euro), con notevoli miglioramenti nella cattura di foto e video in tutte le condizioni ambientali.

Di poco più grande del primo modello, la Lumix S5 II ha i grip anteriori e posteriori più grandi, per una miglior e più confortevole presa: il sensore per l’eye tracking è stato sloggiato nella zona alta del corpo mirino (la cui struttura ospita anche una ventolina di raffreddamento), in modo che non sia possibile attivarlo quando si sfiora il touchscreen o si interagisce con i tasti. Il joystick non è più a 4 direzioni, ma ad 8, operando cioè anche in diagonale.

Sempre restando all’esterno, si notano diverse porte, tra cui una microHDMI, una HDMI full-size, e due USB Type-C, di cui una 3.1 di 1a gen e una 3.2 di 2a gen: gli slot per le microSD sono sempre due ma a questo giro entrambi supportano le schedine UHS-II.

Lumix S5 II monta un sensore CMOS da 24,4 megapixel (però capace anche fornire foto a 96 megapixel combinando in uno, più nitido, ben otto scatti), con doppio ISO nativo i cui livelli alto e basso si possono impostare manualmente o in automatico. La gamma dinamica arriva a 14 stop e, ricorrendo ai profili V-Log e V-Gamut, mette di ottenere file colmi di informazioni per una proficua post-produzione: per ottenere immagini più luminose, invece, entra in gioco Live View Composite, una modalità che combina foto scattate secondo specifici intervalli di esposizione.

Grazie alla presenza di un processore d’immagine provvisto di tecnologia L² le informazioni vengono elaborate al doppio della velocità con la conseguenza che si possono ricavare fotogrammi con più informazioni, ma anche girare video con elevati framerate, tra cui in C4K o 4K 4:2:2 a 10-bit e, sempre a 10-bit, 6K 30p 4:2:0. Per i video catturati con profilo flat, in modo da offrire ai meno esperti in post-produzione un’anteprima già “colorata” del lavoro finale si possono aggiungere i dati LUT (per la rapida trasformazione di tonalità, luminosità e saturazione) direttamente in fotocamera, caricandoli sulla microSD e poi registrandoli nella propria libreria.

La messa a fuoco ha subito un cambiamento che l’ha resa più precisa visto che ora, in ragione della maggiorata “densità del reticolo di zone di messa a fuoco“, di queste ultime ve ne sono 779 vs le precedenti 315. La stabilizzazione, oltre alle tecnologie B.I.S e a 5 assi Dual I.S.2, si affida alla Active I.S. Technology che, particolarmente indicata per i lunghi movimenti di camera a mano libera (es. quando si cammina), migliora del 200% le prestazioni in questi contesti. Le nuove funzioni però portano a un peggioramento dell’autonomia della batteria DMW-BLK22 che, al posto dei precedenti 440, ora consente solo 370 scatti.