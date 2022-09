Kobo Clara 2E: Rakuten presenta il nuovo ebook reader migliorato

Ascolta questo articolo

A poco meno di un anno di distanza dagli ultimi modelli, il marchio giapponese Rakuten ha annunciato un nuovo e-reader per la controllata canadese Kobo, rappresentato dal Kobo Clara 2E, che raccoglie, migliorandola, l’eredità del precedente Clara HD.

L’ereader Kobo Clara 2E misura 112,05×159,02×8,66 mm ma, con i suoi 171 grammi, pesa più dei 166 grammi del predecessore: in compenso, il suo chassis in Deep Ocean Blue è (come già visto sui modelli Sage da 8” e Libra 2 da 7”) impermeabile (IPX8) per mezzora sino a 2 metri di profondità in acqua e, privo di tasti voltapagina, risulta realizzato in plastica riciclata (per 85%, il 10% del quale di recupero oceanico), all’insegna di un’attenzione all’ambiente mostrata pure nelle custodie colorate (Coral Reef Orange, Black, Sea Glass Green, Deep Ocean Blue) sempre fatte con materiali di riciclo.

Il Kobo Clara 2E ha un display e-ink Carta 1200 da 6 pollici con 300 PPI, risoluto in HD a 1072 x 1448 pixel, beneficiato dalla modalità scura per chi vuol leggere su sfondo nero, e dall’illuminazione ComfortLight Pro (con luce variabile in temperatura e luminosità, per soffusi toni caldi adatti alle letture serali): grazie al software, poi, altri vantaggi al comfort di lettura si ottengono spaziando tra le 50 dimensioni del carattere e i 10 font messi a disposizione.

Grazie al Bluetooth, connettività che s’aggiunge al Wi-Fi n, è possibile ascoltare anche gli audiobook di Kobo, che possono esser fruiti in grand’abbondanza grazie all’abbonamento Kobo Plus (una sorta di Amazon Music Unlimited), o comprati singolarmente. Mosso da un processore con 1 GHz di clock, il Kobo Clara 2E ha una batteria da 1.500 mAh che assicura diverse settimane di lettura, e migliora nella capienza dello storage che, rispetto al predecessore, è raddoppiata, arrivando ora a 16 GB, sufficienti per 75 audiolibri o 12.000 e-book (anche fumetti, grazie alla copertura dei formati cbz, cbr).

Al momento, il Kobo Clara 2E può già essere prenotato, con la disponibilità effettiva dal 22 Settembre al prezzo di 149,99 euro, mentre occorreranno 29,99 euro e 19,99 euro rispettivamente per le custodie SleepCover e Basic SleepCover.