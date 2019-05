Jumper EZbook X4 Pro vs AIWO I8 Plus: gli ultrabook economici cinesi sfidano i Surface di Microsoft

Proprio nel mentre gli e-commerce iniziano a popolarsi delle nuove configurazioni (con processori Intel i5 di 8° generazione, 16 GB di RAM e 256 GB di storage SSD) per gli l’ultrabook Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, gli emergenti brand cinesi Jumper e AIWO propongono i rispettivi, potenti e sottilissimi, Jumper EZbook X4 Pro ed I8 Plus.

Evoluzione del modello dello scorso anno, del quale condivide l’estetica, il nuovo ultrabook (1.4 kg per 14.9 mm di spessore) Jumper EZbook X4 Pro offre un’esperienza visuale quasi bezel less, grazie a cornici che, ridotte a 6 mm su 3 lati (col quarto, in basso, che ospita una webcam da 2 megapixel con doppio microfono per la cancellazione del rumore in appoggio a Cortana), permettono di dedicare l’88% della superficie al display da 14 pollici con 1920 x 1080p di risoluzione chiaramente FullHD.

La fluidità operativa, all’interno dello chassis con copertura metallica, e sotto la tastiera retroilluminata (di bianco), è garantita dall’enorme ammontare di 8 GB di RAM (DDR3L) in appoggio al processore dual-core i3-5005U della famiglia Intel Broadwell (14 nanometri, con 10W di consumo energetico): tuttavia, la presenza di una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 5500 ne sconsiglia l’uso per le attività di post produzione grafica, anche se il caricamento dei file e del sistema operativo Windows 10, ottenuto grazie a 256 GB di SSD (m.2), dovrebbe essere – sulla carta – molto rapido.

Completano il quadro del nuovo Jumper EZbook X4 Pro, usualmente prezzato a 566.80 euro ma attualmente disponibile col 33% di sconto a 378 euro, quattro speaker stereo, due porte USB 3.0, una Type-C anche per la carica del terminale, una microHDMI per collegare monitor esterni, un jack da 3.5 mm, uno slot per schede SD (+ 128 GB), e le connettività senza fili Wi-Fi n dual band e Bluetooth 4.2.

Molto simile, ma con qualche differenza, è l’altrettanto cinese AIWO I8 Plus (33.25 x 22.35 x 1.78 cm, per 1.5 kg) che punta a contenere i costi optando per un telaio in gran parte plastico, in cui le cornici risultano discretamente spesse, tanto da porre nella consueta posizione la modesta webcam VGA (0.3 megapixel).

Sempre presenti ai lati due porte USB 3.0, una Type-C, una microHDMI, uno slot per schedine TF (ulteriori 128 GB), un jack da 3.5 mm, il portatile AIWO I8 Plus mutua dal rivale le dotazioni mnemoniche, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a stato solido, e la coppia logica, con il dual core Intel i3-5005U abbinato ad una GPU integrata HD Graphics 5500. Gli speaker stereo sono solo due, ma in compenso il Wi-Fi dual band (presente assieme al Bluetooth 4) è ac, ed è presente anche un comodo tastierino numerico all’interno della keyboard a dimensione normale. Il tutto, con un’autonomia stimata in 3 ore di playing multimediale, è scontato a 360 euro, rispetto agli abituali 475.16 (-24%).